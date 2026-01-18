Zinedine Zidane : L'énorme indice lâché à l'étranger pour sa prochaine équipe !

Axel Cornic

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane ne devrait pas tarder à retrouver un poste. On parle en effet de lui comme le grand favori pour la succession de Didier Deschamps, qui a annoncé vouloir quitter le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, cet été.

L’attente est presque terminée. Lié à des nombreux clubs au fil de quatre dernières années, Zinedine Zidane devrait bientôt revenir sur le bord d’un terrain. Le technicien français est en effet le grand favori pour devenir le nouvel entraineur des Bleus, succédant à Didier Deschamps.

Zidane prépare son arrivée Tout semble se mettre en place pour l’arrivée de Zidane, même si la Fédération française de football semble vouloir attendre le dernier moment pour annoncer sa signature, afin de ne pas gêner la préparation à la prochaine Coupe du monde. L’issue de ce dossier semble toutefois être inéluctable et il faudrait vraiment une énorme catastrophe pour ne pas le voir prendre les rênes de l’équipe de France.