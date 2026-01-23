Gros salaire pour Bixente Lizarazu : Le montant dévoilé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme beaucoup d’autres, Bixente Lizarazu a embrassé une carrière de consultant après avoir raccroché les crampons il y a 20 ans de cela. Passé par Canal+, le champion du monde tricolore a poursuivi sa reconversion chez TF1 où il suit l’équipe de France en commentant les matchs des Bleus. Habité par la ferveur de l’équipe nationale, Lizarazu la sait moins lucrative que le football chez la chaîne cryptée.

Après une carrière professionnelle de 18 ans entamée aux Girondins de Bordeaux et terminée au Bayern Munich avec une dizaine de matchs à l’Athletic Bilbao ainsi qu’à l’OM, Bixente Lizarazu mettait un terme à sa carrière au terme de la saison 2006 sans participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais ce n’était pas la fin de son histoire avec les Bleus, où il a raflé une Coupe du monde en 1998 et un Euro en 2000.

«Je voulais apprendre, pas juste encaisser un chèque» En effet, ayant fait ses classes à Canal+ en tant que consultant, Bixente Lizarazu a quitté la chaîne cryptée dans l’optique de remplacer à partir de 2010 Jean-Michel Larqué sur TF1. Et ce, malgré une baisse de salaire conséquente. Chez Canal, de manière annuelle, l’ex-latéral gauche du Bayern Munich percevait des revenus qui s’élevaient à 350 000€ d’après Le Parisien. Mais l’important résidait ailleurs pour Lizarazu comme il le confiait à l’époque du changement de médias par le biais de propos relayés par Sports.fr. « Je voulais apprendre, pas juste encaisser un chèque ».