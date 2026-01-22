Équipe de France : Deux champions du monde ne veulent plus se parler !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps n’échappe pas aux critiques malgré son bilan positif en sélection. Christophe Dugarry fait partie des détracteurs, les relations entre les deux champions du monde tricolores étaient houleuses depuis bien longtemps…

Un titre de champion du monde ne garantit pas automatiquement une amitié entre les joueurs concernés. Didier Deschamps et Christophe Dugarry sont bien placés pour en parler, les deux anciens protégés d’ Aimé Jacquet étant en froid depuis de longues années, une rupture qui semble définitive à en croire leurs sorties respectives.

« Ça dépasse l'entendement »

« Quand on franchit la ligne et qu'il n'y a pas un minimum de respect sur le plan humain… Ce n'est pas fini uniquement avec lui, expliquait Didier Deschamps en 2018, dans un entretien accordé au Parisien. Dugarry ose dire que je prends la France en otage. Cela dépasse l'entendement. Il dit ce qu'il veut, il a son émission radio. On a vécu des choses ensemble donc je sais qu'en termes d'état d'esprit, sincèrement, j'ai vu beaucoup mieux. »

« Je ne me trouve pas dur avec lui, je fais mon job, je me pose seulement toujours des questions, s’était défendu Christophe Dugarry, interrogé par L’Équipe en 2024. Comme ces 70, 80 minutes de vide de la finale du dernier Mondial (perdue face à l'Argentine, 3-3, 4-2 aux t.a.b.) sur lesquelles il ne s'est jamais exprimé. J'attends toujours des réponses sur la préparation, notamment mentale, de ce match, sur ce qu'il a voulu proposer tactiquement, s'il y avait des joueurs malades comme on l'a dit ? »