Pascal Praud et Kylian Mbappé : Le clash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Durant l’Euro 2024, plusieurs joueurs de l’équipe de France de football s’étaient exprimés sur la crise politique que traversait le pays à l’époque, avec l’organisation d’élections législatives anticipées. Sur CNews, le journaliste Pascal Praud était monté au créneau, ciblant notamment le capitaine tricolore Kylian Mbappé.

C’est une prise de parole qui avait fait parler à l’été 2024, en plein Euro. Alors que la France traversait une crise politique majeure à l’époque, Kylian Mbappé avait pris position après la dissolution de l'Assemblée nationale, entraînant des élections législatives anticipées dans le pays. « Je pense qu’on est dans un moment crucial de l’histoire de notre pays », avait indiqué le capitaine des Bleus, incitant ses compatriotes à « faire le bon choix » face aux « idées qui divisent » avant le premier tour. Marcus Thuram avait quant à lui expliqué : « Il faut se battre pour que le RN ne passe pas. »

Kylian Mbappé égratigné par Pascal Praud Un discours qui n’avait pas fait l’unanimité, notamment sur CNews, chaîne d'information du groupe Bolloré sur laquelle Pascal Praud avait critiqué l’attaquant du Real Madrid. « Kylian Mbappé a pris un ton solennel et parlé de lui à la troisième personne pour annonce à la France que le moment est grave, que la séquence historique et que lui, Kylian Mbappé devait parler au monde et à la ville. Il faut combattre les extrêmes, a dit en substance le capitaine des Bleus, mais comment chacun sait, certains sont plus extrêmes que d’autres pour les attachés de presse du camp du bien dont Monsieur Mbappé est une figure. Quand il parle de tolérance, de mixité et de respect, chacun devine qu’il égraine le catéchisme des anti-RN qui acceptent Monsieur Poutou, candidat du Front Populaire aux élections législatives et qui crie no pasaran à Jordan Bardella et ses amis », avait expliqué le journaliste phare de CNews en juin 2024.