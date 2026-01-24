Un Ballon d'or avec Kylian Mbappé : La surprise que personne n'a vu venir au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, plusieurs joueurs sont un jour susceptibles d'être sacrés au Ballon d'or. Hormis Kylian Mbappé, Vinicius Jr a été tout proche de le rafler en 2024 et Jude Bellingham peut également entrer dans la discussion. Néanmoins, un tout autre membre du vestiaire merengue est amené à tutoyer les sommets du football mondial. Et c'est une surprise.

Quatrième en 2018 et 3ème en 2023. Voici les meilleures positions de Kylian Mbappé aux classements du Ballon d'or depuis son éclosion à l'AS Monaco dans la seconde moitié de la décennie 2010. Depuis ses débuts, l'actuel capitaine de l'équipe de France semble être promis au Saint-Graal individuel, mais ne l'a jamais remporté. Son ami de longue date Ousmane Dembélé, grâce à une saison XXL avec le PSG, a été couronné le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet.

«Si un jour un entraîneur décide de le faire jouer milieu de terrain...» En attente de son sacre personnel, Kylian Mbappé figure dans une équipe au Real Madrid dans laquelle se trouve un éventuel futur Ballon d'or que personne n'a réellement vu venir selon Tiago Pinto, le directeur sportif de l'ancien club de Dean Huijsen : Bournemouth. « Je vais vous donner un gros titre : pour moi, c'est le seul défenseur central qui peut remporter le Ballon d'Or. Voici ce que je pense de Dean Huijsen. Si un jour un entraîneur décide de le faire jouer milieu de terrain, il sera l'un des meilleurs à ce poste. Iraola, la veille des matchs, organise généralement un entraînement de finition et Huijsen était l'un des meilleurs. Il a le football dans le sang, il fait tout bien. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il « dévore » le Real Madrid en six mois. C'est un très grand club ».