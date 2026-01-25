Kylian Mbappé : Dégoûté, il se lâche totalement !

Ce samedi, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de Villarreal : l'Estadio de La Cerámica. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a régalé le club merengue. D'ailleurs, le numéro 10 de la Maison-Blanche a inscrit un penalty sur panenka. Ce qui a fait dégoupiller un ancien capitaine de l'équipe de France de tennis.
Pour le compte de la 21ème journée de Liga, le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa avait rendez-vous avec Villarreal. En effet, le club merengue s'est déplacé sur la pelouse de l'Estadio de La Cerámica ce samedi.
Kylian Mbappé se fait clasher après sa panenka
Grâce à un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est imposé face à Villarreal ce samedi. En effet, le numéro 10 de la Maison-Blanche a inscrit un doublé lors de la 21ème journée de Liga. Dans un premier temps, Kylian Mbappé a marqué à la 47ème minute de jeu. Et dans un second temps, l'international français a transformé un penalty dans les ultimes instants de la partie (90+4'). En effet, Kylian Mbappé a trompé la vigilance de Luiz Júnior grâce à une panenka frappée dans l'axe du but du Sous-marin jaune. Un geste que la star de 27 ans a dédicacé à Brahim Diaz, malheureux lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc.
«C'est de la cagolerie, tout le foot que je déteste»
Interrogé dans l'émission les Grandes Gueules du Sport, Julien Benneteau a poussé un coup de gueule sur la panenka de Kylian Mbappé. « On s’en fout ou pas de Mbappé qui a marqué une panenka devant Brahim Diaz ? Pour moi, c’est de la cagolerie, je m’en fous totalement. C’est tout le foot que je déteste », a pesté l'ex-capitaine de l'équipe de France de Fed Cup (tournoi mondial de tennis féminin). Reste à savoir si Kylian Mbappé répondra à Julien Benneteau (44 ans).