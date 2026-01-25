Kylian Mbappé : Dégoûté, il se lâche totalement !

Amadou Diawara

Ce samedi, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de Villarreal : l'Estadio de La Cerámica. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a régalé le club merengue. D'ailleurs, le numéro 10 de la Maison-Blanche a inscrit un penalty sur panenka. Ce qui a fait dégoupiller un ancien capitaine de l'équipe de France de tennis.

Pour le compte de la 21ème journée de Liga, le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa avait rendez-vous avec Villarreal. En effet, le club merengue s'est déplacé sur la pelouse de l'Estadio de La Cerámica ce samedi.

Kylian Mbappé se fait clasher après sa panenka Grâce à un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est imposé face à Villarreal ce samedi. En effet, le numéro 10 de la Maison-Blanche a inscrit un doublé lors de la 21ème journée de Liga. Dans un premier temps, Kylian Mbappé a marqué à la 47ème minute de jeu. Et dans un second temps, l'international français a transformé un penalty dans les ultimes instants de la partie (90+4'). En effet, Kylian Mbappé a trompé la vigilance de Luiz Júnior grâce à une panenka frappée dans l'axe du but du Sous-marin jaune. Un geste que la star de 27 ans a dédicacé à Brahim Diaz, malheureux lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc.