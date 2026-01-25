Kylian Mbappé - PSG : La fake news confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG et le Qatar lui avaient déroulé un véritable tapis rouge, lui offrant alors un salaire XXL. De quoi donner aujourd’hui des idées à certains ? En voyant ce que le Français a pu toucher, certains voudraient en avoir de même. A moins que contrairement à ce que certains peuvent dire, cela ne soit pas le cas...

Du côté du PSG, on travaille actuellement sur de nombreuses prolongations. L'un des dossiers est notamment celui d’Ousmane Dembélé. Après avoir remporté le Ballon d’Or, le Français pourrait donc recevoir un nouveau contrat. Encore faut-il trouver un accord entre les deux parties. Et dernièrement, il était expliqué que les positions de Dembélé et du PSG étaient éloignées en ce qui concerne la partie du salaire.

« Non, ça c’est faux » Quel est donc le problème avec les émoluments d’Ousmane Dembélé au PSG ? Pour After Paris, Fabrice Hawkins a mis les choses au point concernant certaines rumeurs et notamment le fait que le numéro 10 parisien demandait un salaire à la Kylian Mbappé : « On entend que Dembélé réclame un salaire équivalent ou supérieur à ce qu’avait Mbappé ? Non, ça c’est faux. Et je pense pas qu’Ousmane veuille s’aligner sur ces chiffres ».