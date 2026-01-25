Kylian Mbappé - PSG : La fake news confirmée !

En 2022, pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG et le Qatar lui avaient déroulé un véritable tapis rouge, lui offrant alors un salaire XXL. De quoi donner aujourd’hui des idées à certains ? En voyant ce que le Français a pu toucher, certains voudraient en avoir de même. A moins que contrairement à ce que certains peuvent dire, cela ne soit pas le cas...
Du côté du PSG, on travaille actuellement sur de nombreuses prolongations. L'un des dossiers est notamment celui d’Ousmane Dembélé. Après avoir remporté le Ballon d’Or, le Français pourrait donc recevoir un nouveau contrat. Encore faut-il trouver un accord entre les deux parties. Et dernièrement, il était expliqué que les positions de Dembélé et du PSG étaient éloignées en ce qui concerne la partie du salaire.
« Non, ça c’est faux »
Quel est donc le problème avec les émoluments d’Ousmane Dembélé au PSG ? Pour After Paris, Fabrice Hawkins a mis les choses au point concernant certaines rumeurs et notamment le fait que le numéro 10 parisien demandait un salaire à la Kylian Mbappé : « On entend que Dembélé réclame un salaire équivalent ou supérieur à ce qu’avait Mbappé ? Non, ça c’est faux. Et je pense pas qu’Ousmane veuille s’aligner sur ces chiffres ».
« On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs »
Le fait est que le PSG ne veut désormais plus faire de folie après ce qui est arrivé avec Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs été très clair à ce propos : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ».