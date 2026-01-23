Transfert en attente : Un joueur viré à cause du PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain n'a pas recruté le moindre joueur depuis l'ouverture du marché hivernal des transferts. Et pourtant, depuis plusieurs jours, le dossier Dro Fernandez anime particulièrement l'actualité mercato du PSG. Cependant, en attendant que l'opération touche à sa fin, Fernandez est mis de côté à Barcelone...

La semaine dernière, L'Equipe faisait état de l'activation d'une piste du côté du PSG dont l'identité n'avait pas encore fuitée. Et à l'arrivée du week-end, le rideau se levait sur le mystérieux feuilleton surprise. Il était révélé dans la presse française et espagnole que le Paris Saint-Germain avait jeté son dévolu sur Dro Fernandez.

L'opération Dro Fernandez au point mort Milieu offensif de 18 ans formé au FC Barcelone, Fernandez a porté la tunique de l'équipe première du club culé à quatre reprises cette saison et devrait s'engager en faveur du PSG d'ici la clôture du mercato hivernal prévue pour le 2 février prochain grâce au paiement de sa clause libératoire fixée à 6M€. Cependant, bien qu'il soit question d'un contrat de quatre ans et demi pour le principal intéressé au PSG, le feuilleton ne connaît pas encore son épilogue.