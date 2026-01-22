Départ de l'OM - De Zerbi : Une destination validée à l'étranger !

Arrivé au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi semble très heureux à l’Olympique de Marseille, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais on parle déjà d’un possible départ du technicien italien et si ces dernières semaines c’est un retour en Premier League avec Manchester United qui a été évoqué, d’autres le voient plutôt retrouver la Serie A.
Après une période chaotique, Roberto De Zerbi est venu apporter un peu de sérénité à Marseille, avec un projet solide. Mais jusqu’à quand cela va-t-il durer ? Car les critiques se font de plus en plus nombreuses autour du coach de l’OM et un départ est même évoqué à l’étranger.
Ou pourrait aller De Zerbi après l’OM ?
Il faut dire que De Zerbi a toujours la grosse cote sur le marché des entraineurs. Ainsi, avec le limogeage de Ruben Amorim, la piste menant à Manchester United se serait rouverte. Pour rappel, les dirigeants mancunien le suivaient déjà lors de son départ de Brighton, avant qu’il ne décidé de signer à l’OM.
« De Zerbi au Napoli ? Ça ne devrait pas le changer de Marseille ! »
L’un de ses proches amis le verrait plutôt rejoindre le Napoli, un club qui par son folklore footballistique ressemble beaucoup à l’OM. « De Zerbi au Napoli ? Ça ne devrait pas le changer de Marseille ! » a déclaré l’ancien footballeur Daniele Adani, dans le podcast Viva el Futbol.