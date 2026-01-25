PSG - Naissance d'un clash : La solution à 2M€ trouvée !

Le PSG a bouclé sa première recrue de l'année. Après avoir arraché Neymar et Ousmane Dembélé au FC Barcelone - et ce, en levant leur clause libératoire - le club de la capitale a changé de méthode. Cette fois, le PSG a décidé de négocier un transfert avec le Barça pour que leurs relations restent bonnes.
Lors de l'été 2017, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Neymar au FC Barcelone. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 222M€ de la vedette brésilienne. Six années plus tard, le PSG a utilisé la même stratégie pour recruter Ousmane Dembélé. En effet, l'écurie rouge et bleu a activé l'option à 50M€ du Ballon d'Or 2025.
Transfert : Le PSG a fait un geste pour le Barça
Conscient que Dro Fernandez dispose d'une clause libératoire fixé à 6M€, le PSG avait décidé dans un premier temps de la lever. Toutefois, pour ne pas être en froid avec le FC Barcelone, le club emmené par Luis Enrique aurait finalement changé d'avis.
Mercato : Le PSG calme le jeu avec le Barça
D'après les indiscrétions de Ben Jacobs, divulguées sur son compte X, le PSG aurait négocié un transfert dépassant les 6M€ avec le FC Barcelone, et ce, pour s'attacher les services de Dro Fernandez lors de ce mercato hivernal. Comme précisé par Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, les dirigeants parisiens ont fait ce choix pour des raisons fiscales, et pour conserver de bonnes relations avec le Barça, qui empoche une somme supérieure. A en croire Marca, le PSG et le FC Barcelone auraient conclu un accord à hauteur de 8,5M€. Agacé par la décision de Dro Fernandez de migrer vers Paris, Hans-Dieter Flick l'avait mis au placard. D'après L'Equipe, le PSG devrait plutôt signer un chèque d'environ 8M€ au club blaugrana, et ce, pour calmer le jeu entre les parties. Attendu sous peu dans la capitale français, Dro Fernandez devrait parapher un bail de quatre ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2030.