PSG - Naissance d'un clash : La solution à 2M€ trouvée !

Amadou Diawara

Le PSG a bouclé sa première recrue de l'année. Après avoir arraché Neymar et Ousmane Dembélé au FC Barcelone - et ce, en levant leur clause libératoire - le club de la capitale a changé de méthode. Cette fois, le PSG a décidé de négocier un transfert avec le Barça pour que leurs relations restent bonnes.

Lors de l'été 2017, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Neymar au FC Barcelone. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 222M€ de la vedette brésilienne. Six années plus tard, le PSG a utilisé la même stratégie pour recruter Ousmane Dembélé. En effet, l'écurie rouge et bleu a activé l'option à 50M€ du Ballon d'Or 2025.

Transfert : Le PSG a fait un geste pour le Barça Conscient que Dro Fernandez dispose d'une clause libératoire fixé à 6M€, le PSG avait décidé dans un premier temps de la lever. Toutefois, pour ne pas être en froid avec le FC Barcelone, le club emmené par Luis Enrique aurait finalement changé d'avis.