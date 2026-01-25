Neymar - Dembélé : Le PSG lui refait le coup, il arrive !

Lors de l'été 2017, le PSG a levé la clause à 222M€ de Neymar, et ce, pour l'arracher au FC Barcelone. Six ans plus tard, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a refait le coup avec Ousmane Dembélé, qui a couté 50M€. Malheureusement pour le FC Barcelone, le PSG va désormais activer l'option à 6M€ de l'une de ses pépites.
Le PSG a cassé sa tirelire pour recruter Neymar lors du mercato estival 2017. Alors que la star brésilienne était sous contrat avec le FC Barcelone, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé sa clause libératoire, qui était fixée à 222M€.
Le PSG a chipé Neymar et Dembélé au Barça
Poussé vers la sortie par la direction du PSG, Neymar a été transféré à Al Hilal lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 90M€. En parallèle, l'écurie rouge et bleu a bouclé la signature d'Ousmane Dembélé. Alors que l'attaquant français disposait d'une clause libératoire fixée à 50M€ au FC Barcelone, le PSG n'a pas hésité à l'activer. Et aujourd'hui, un autre talent du Barça est sur le point de migrer vers Paris.
PSG-Barça : Accord total pour ce transfert
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Barcelone, Dro Fernandez ne devrait plus faire long feu au Camp Nou. A l'instar de Neymar et d'Ousmane Dembélé avant lui, le crack de 18 ans a une clause libératoire au Barça. Et elle est beaucoup moins élevée. En effet, l'option de Dro Fernandez avoisinerait les 6M€. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG. Tombé sous le charme du milieu offensif espagnol, le club de la capitale aurait décidé de profiter de la situation pour le recruter dès cet hiver. A en croire les indiscrétions de Canal + et de RMC Sport - divulguées respectivement par Olivier Tallaron et Fabrice Hawkins sur X - le PSG aurait même d'ores et déjà bouclé le transfert de Dro Fernandez. En effet, il existerait un accord total entre le club parisien, le joueur et le FC Barcelone. Dro Fernandez arrive donc à Paris.