Neymar - Dembélé : Le PSG lui refait le coup, il arrive !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2017, le PSG a levé la clause à 222M€ de Neymar, et ce, pour l'arracher au FC Barcelone. Six ans plus tard, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a refait le coup avec Ousmane Dembélé, qui a couté 50M€. Malheureusement pour le FC Barcelone, le PSG va désormais activer l'option à 6M€ de l'une de ses pépites.

Le PSG a cassé sa tirelire pour recruter Neymar lors du mercato estival 2017. Alors que la star brésilienne était sous contrat avec le FC Barcelone, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé sa clause libératoire, qui était fixée à 222M€.

Le PSG a chipé Neymar et Dembélé au Barça Poussé vers la sortie par la direction du PSG, Neymar a été transféré à Al Hilal lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 90M€. En parallèle, l'écurie rouge et bleu a bouclé la signature d'Ousmane Dembélé. Alors que l'attaquant français disposait d'une clause libératoire fixée à 50M€ au FC Barcelone, le PSG n'a pas hésité à l'activer. Et aujourd'hui, un autre talent du Barça est sur le point de migrer vers Paris.