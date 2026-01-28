beIN SPORTS : Le procès qui va coûter très cher

Alexis Brunet

Depuis plusieurs saisons, beIN SPORTS est l’un des diffuseurs de la Ligue 1, mais cela ne se passe pas forcément bien. La chaîne qatarie ainsi que la LFP se livrent une bataille judiciaire à plusieurs millions concernant la diffusion de l’affiche qui appartient à beIN SPORTS. Une décision vient d’ailleurs d’être rendue dans ce dossier.

Outre Ligue 1+, le championnat de France de football est également diffusé par beIN SPORTS. La chaîne qatarie diffuse un match par journée, mais elle n’est pas forcément contente des restrictions de diffusion qui lui sont imposées. Un litige judiciaire existe donc avec la LFP à ce sujet et le tribunal des activités économiques de Paris a rendu son verdict ce mardi.

beIN SPORTS condamné à verser plus de 14M€ Pas en accord avec les restrictions imposées, beIN SPORTS ne réglait pas à LFP Media, la société commerciale de la LFP, toutes les sommes initialement prévues et demandait même 29M€ de dommages et intérêts. Des demandes qui n’ont pas été écoutées par le tribunal des activités économiques de Paris, qui a décidé que la chaîne qatarie devait payer l’intégralité des sommes dues, c’est-à-dire plus de 14M€, selon les informations de L’Équipe.