De Zerbi «a un plan» : Ce joueur de l'OM rassure tout le monde

Axel Cornic

Avec la lourde défaite à Bruges et l’élimination en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi est plus critiqué que jamais. Pour ne rien arranger, son équipe a encore une fois déçu ce samedi, avec le match nul concédé face au Paris FC lors de la 20e journée de Ligue 1 (2-2). Mais à l’Olympique de Marseille, on ne semble pas vouloir abandonner l’Italien.

Il n’y aura pas eu de sursaut d’orgueil. Alors que tout allait pour le mieux sur la pelouse de Jean Bouin ce samedi, l’OM a sombré en fin de rencontre face au Paris FC, laissant échapper deux points. Et la situation pourrait bien devenir explosive pour Roberto De Zerbi, dont le départ a déjà été évoqué ces derniers jours.

Un «petit Vélodrome» à Paris : Cette surprise des supporters de l’OM ! https://t.co/PpA2nbB7Jg — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

« On ne peut pas tout mettre sur le dos du coach » De passage en zone mixte après cette rencontre de la 20e journée de Ligue 1, Timothy Weah s’est présenté en zone mixte pour prendre la défense de De Zerbi. « On ne peut pas tout mettre sur le dos du coach. À nous de continuer à jouer. À Marseille, quand tu vis des moments durs, ils le sont encore plus. Il faut garder la tête haute » a déclaré l’international américain de l’OM, titulaire face au Paris FC ce samedi.