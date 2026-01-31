«L'oseille du PSG» pour l'OM : La solution proposée sur RMC

Pierrick Levallet

Ce mercredi, l’OM a vu ses espoirs partir en fumée en Ligue des champions. Le club phocéen s’est fait éliminer de la compétition après avoir perdu contre le Club Brugge (3-0) et avoir Benfica s’imposer contre le Real Madrid. Le but du gardien Anatoliy Trubin dans les derniers instants de la partie a coûté très cher à la formation marseillaise. Il faut toutefois reconnaître que Roberto De Zerbi n’était pas spécialement des mieux armés pour la Ligue des champions comparé à des clubs comme le PSG. Une solution a alors été envisagée sur l’antenne de RMC.

«C’est pas qu’à l’OM» « Malheureusement, et c’est pas qu’à l’OM, Benfica, le FC Porto, pas cette année mais l’année dernière, des grands clubs comme Galatasaray, comme ça a été le cas pour les Glasgow Rangers, pour l’Ajax Amsterdam aujourd’hui mais pas hier, pour le PSV aujourd’hui mais pas hier non plus... Ce sont des grands clubs, tu attends toujours dans ces pays que ces clubs aient des joueurs au niveau du club, ou des aspirations des supporters, ou des aspirations des médias, mais des fous sur 25 joueurs, tu n’en as que cinq qui ont le niveau d’être là » a d’abord expliqué Kevin Diaz au micro de l’After Foot.