Besoin d'argent à l'OM, cinq personnes s'en vont : Il dit tout sur le mercato !

Alors que le club a souvent mis en avant le besoin de stabilité ces derniers temps, le mercato hivernal de l’OM a une nouvelle fois été très animé, avec une dizaine d’opérations dans le sens des départs et des arrivées. L’entraîneur de Marseille en a expliqué les raisons, mettant en avant des raisons économiques pour certaines d’entre elles.

On en a désormais l’habitude, l’OM a encore une fois été un des grands animateurs du mercato. Après Quinten Timber et Ethan Nwaneri, ce sont Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi qui sont arrivés ce lundi matin à Marseille, mais c’est surtout dans le sens des départs que la direction olympienne a été active. En plus de Ruben Blanco, Pol Lirola, Neal Maupay et Robinio Vaz, Ulisses Garcia, Darryl Bakola, Matt O’Riley et Angel Gomes, voire Amir Murillo, devraient eux aussi partir.

Roberto De Zerbi écarte un joueur de l'OM et raconte les coulisses, «je vous explique clairement» https://t.co/nh8KWP6AK2 — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

« Les choses se font aussi pour des questions de club, de bilan » « Les choses se font aussi pour des questions de club, de bilan. Il n'y a pas que des questions techniques en jeu. Pour les questions de bilan, c'est par exemple quand on a Abdelli ou Nnadi qui sont deux joueurs qui appartiennent au club par rapport à O'Riley qui était là en prêt… Il aurait eu encore moins de temps de jeu. Donc on prend ces décisions », a expliqué Roberto De Zerbi ce lundi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.