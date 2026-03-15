Zinedine Zidane : Le projet qui a «failli se faire» avec un club de Ligue 1 (et ce n'est pas le PSG ni l'OM)

Axel Cornic

Joueur de grand talent, Zinedine Zidane a toujours été l’un des plus suivis. Et cela ne s’est pas arrêté lorsqu’il a raccroché les crampons, puisque depuis le début de sa carrière d’entraineur le Français fait énormément parler de lui. Mais le seul regret, reste peut-être de ne pas l’avoir encore vu entrainer en Ligue 1, pour le moment.

On a rarement vu un tel succès. En tout et pour tout, Zinedine Zidane aura été entraineur d’une équipe professionnelle durant un peu plus de quatre ans, avec sa seule expérience au Real Madrid. Mais cela lui a permis de se forger déjà l’un des plus grands palmarès du football mondial, avec notamment trois Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2018. Pas étonnant si les meilleurs clubs ont rêvé de s’attacher ses services...

Un joueur du PSG remonté contre Luis Enrique ? «Il a dû être touché» https://t.co/ak3dr2MqUD — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Zidane en Ligue 1 ? On a souvent parlé de lui à Manchester United, au Bayern Munich ou à la Juventus, mais également en Ligue 1. On ne compte plus les fois où Zidane a été lié à l’OM ou au PSG, avec cette dernière piste qui s’est d’ailleurs vérifié plusieurs fois. En juin 2022, nous vous révélions en exclusivité sur le10sport.com que Paris lui a proposé le poste d’entraineur, qu’il a finalement refusé. Et le scénario d’une arrivée dans le Championnat français devrait devenir de plus en plus improbable, puisque le technicien de 53 ans devrait prendre les rênes de l’équipe de France.