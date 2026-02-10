«Il se montre extrêmement dur avec moi» : Fabien Barthez a changé sa vie, «un jour il m'appelle et me dit...»

Champion du monde en 1998 et d’Europe en 2000 avec l’équipe de France et passé par l’OM, l’AS Monaco ou bien Manchester United, Fabien Barthez a fait vivre des moments difficiles à l’une de ses doublures. Cette dernière s’était confiée sur leur relation et pourquoi avoir côtoyé l’ancien gardien des Bleus avait été un tournant dans sa carrière.
Vainqueur de la Ligue des champions avec l’OM en 1993, puis passé par l’AS Monaco et Manchester United, Fabien Barthez avait fait son retour à Marseille en 2004. Là-bas, il a notamment eu Cédric Carrasso comme doublure, lors de l’exercice 2005-2006. Une année aux côtés de l’ancien gardien emblématique de l’équipe de France qui a changé sa carrière.
Carrasso et l’importance de Barthez dans sa carrière
« Le moment qui a changé ma carrière ? Ma rencontre avec Fabien Barthez. Quand je joue à Marseille, je reviens après un prêt à Guingamp car il a fait une bêtise lors d'un match amical au Maroc (il avait craché sur un arbitre marocain en février 2005). Il se retrouve suspendu et je le remplace. Je fais un début de saison incroyable, je suis tout jeune, plein de motivation », confiait Cédric Carrasso dans un entretien accordé à L’Équipe en 2022.
« En un an il m'en a fait prendre cinq »
« Après, il revient contre le PSG (1-0, 16 octobre 2005). À partir de ce moment-là, il se montre extrêmement dur avec moi, très exigeant dans plein de domaines. Je ne sais pas comment le prendre. Ça dure jusqu'à la fin de la saison et c'est très frustrant pour moi à tous les niveaux », ajoutait Cédric Carrasso, qui a fini par savoir pourquoi Fabien Barthez avait été si exigeant avec lui. « Le jour de son dernier match, avant de partir à la Coupe du monde 2006, il m'appelle au téléphone dans la chambre après le repas du midi et me dit : "Céd, tu peux venir ? " Et pendant quatre heures, il m'explique pourquoi il s'est comporté comme ça. Grâce à lui, j'ai vu les choses différemment. J'ai un énorme respect pour lui. En un an il m'en a fait prendre cinq. C'est la saison qui a changé ma carrière. »