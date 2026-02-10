«Il se montre extrêmement dur avec moi» : Fabien Barthez a changé sa vie, «un jour il m'appelle et me dit...»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Champion du monde en 1998 et d’Europe en 2000 avec l’équipe de France et passé par l’OM, l’AS Monaco ou bien Manchester United, Fabien Barthez a fait vivre des moments difficiles à l’une de ses doublures. Cette dernière s’était confiée sur leur relation et pourquoi avoir côtoyé l’ancien gardien des Bleus avait été un tournant dans sa carrière.

Vainqueur de la Ligue des champions avec l’OM en 1993, puis passé par l’AS Monaco et Manchester United, Fabien Barthez avait fait son retour à Marseille en 2004. Là-bas, il a notamment eu Cédric Carrasso comme doublure, lors de l’exercice 2005-2006. Une année aux côtés de l’ancien gardien emblématique de l’équipe de France qui a changé sa carrière.

Carrasso et l’importance de Barthez dans sa carrière « Le moment qui a changé ma carrière ? Ma rencontre avec Fabien Barthez. Quand je joue à Marseille, je reviens après un prêt à Guingamp car il a fait une bêtise lors d'un match amical au Maroc (il avait craché sur un arbitre marocain en février 2005). Il se retrouve suspendu et je le remplace. Je fais un début de saison incroyable, je suis tout jeune, plein de motivation », confiait Cédric Carrasso dans un entretien accordé à L’Équipe en 2022.