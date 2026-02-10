Roberto De Zerbi : L'OM a tranché pour l'avenir de son entraîneur (et ça va coûter cher)

Déjà extrêmement fragilisé par l’élimination en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a reçu le coup fatal avec l’humiliation de son équipe dans le Classique face au Paris Saint-Germain (5-0). Un départ est désormais annoncé pour le coach de l'Olympique de Marseille, avec une décision forte qui aurait été prise ce mardi soir concernant son avenir.
C’est déjà terminé. Arrivé il y a un peu plus d’un an et demi, Roberto De Zerbi semble être sur la sellette à l’OM. Certains annoncent même qu’il va quitter son poste, même si rien n’est encore officiel pour le moment.
« La page De Zerbi va se tourner »
C’est le cas de RMC Sport, qui annonce en exclusivité ce mardi soir que la rupture serait actée entre De Zerbi et l’OM. « La page De Zerbi va se tourner, cela m'a été confirmé de plusieurs sources. Effectivement, il était à La Commanderie ce mardi. Il y avait une volonté de sa part de jauger un peu l'état d'esprit des joueurs » a expliqué le correspondant à Marseille, Florent Germain. « Cela fait 48 heures que tout le monde se parle et il a été acté et compris qu'il n'y avait plus de ressources chez lui et plus de répondant du côté des joueurs ».
« Désormais, il y a des discussions et il prendra le chèque qu'il doit prendre »
« Il faut savoir qu'en interne on en veut beaucoup aux vestiaires de l'OM d'avoir eu cette attitude sur les dernières semaines. Donc effectivement il a été acté qu'il fallait prendre une décision sage » a poursuivi le journaliste basé à Marseille. « Désormais, il y a des discussions et il prendra le chèque qu'il doit prendre, son staff aussi, il y a une dizaine de personnes avec lui ». A noter que le licenciement de Roberto De Zerbi et de tout son staff pourrait couter très cher à l’OM, puisqu'on parle d’un montant autour des 15M€.