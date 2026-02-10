Roberto De Zerbi : L'OM a tranché pour l'avenir de son entraîneur (et ça va coûter cher)

Axel Cornic

Déjà extrêmement fragilisé par l’élimination en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a reçu le coup fatal avec l’humiliation de son équipe dans le Classique face au Paris Saint-Germain (5-0). Un départ est désormais annoncé pour le coach de l'Olympique de Marseille, avec une décision forte qui aurait été prise ce mardi soir concernant son avenir.

C’est déjà terminé. Arrivé il y a un peu plus d’un an et demi, Roberto De Zerbi semble être sur la sellette à l’OM. Certains annoncent même qu’il va quitter son poste, même si rien n’est encore officiel pour le moment.

«Avec Roberto De Zerbi c’est mort» : Il craque sur RMC ! https://t.co/QlrUOQe5Sn — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

« La page De Zerbi va se tourner » C’est le cas de RMC Sport, qui annonce en exclusivité ce mardi soir que la rupture serait actée entre De Zerbi et l’OM. « La page De Zerbi va se tourner, cela m'a été confirmé de plusieurs sources. Effectivement, il était à La Commanderie ce mardi. Il y avait une volonté de sa part de jauger un peu l'état d'esprit des joueurs » a expliqué le correspondant à Marseille, Florent Germain. « Cela fait 48 heures que tout le monde se parle et il a été acté et compris qu'il n'y avait plus de ressources chez lui et plus de répondant du côté des joueurs ».