Nouvel entraîneur à l’OM, une date est annoncée

Depuis le début de la saison, de nombreux entraîneurs ont quitté leur poste en Ligue 1. Dans la nuit de mardi à mercredi, c’est l’OM qui a annoncé s’être séparé de Roberto De Zerbi, qui n’aura donc pas résisté aux dernières semaines plus que compliquées. Le club phocéen serait déjà en train de plancher sur son successeur et une potentielle date a déjà été annoncée.
Cet hiver, l’OM a bouclé de nombreux transferts, autant dans le sens des arrivées que des départs. L’idée était de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi pour finir au mieux la saison, mais cela a volé en éclats dernièrement. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a tout simplement annoncé se séparer de l’entraîneur italien, qui paie notamment l’élimination en Ligue des champions, ainsi que la claque reçue lors du Classique face au PSG (5-0).
L’OM cherche un successeur à De Zerbi
Un nouveau coup dur dans la saison de l’OM, qui pousse donc ses dirigeants à trouver un nouvel entraîneur. Selon plusieurs sources, le club phocéen serait notamment intéressé par Habib Beye, qui vient de quitter Rennes. Débarqué de l’OGC Nice un peu plus tôt dans la saison, Franck Haise fait aussi partie des pistes marseillaises.
L’OM veut annoncer son prochain coach la semaine prochaine
Selon les informations de RMC Sport, c’est Jacques Abardonado et Romain Ferrier qui se sont chargés d’animer la séance d’entraînement de ce mercredi. Ils auraient notamment demandé aux joueurs "d’oublier les incompréhensions et les éventuelles tensions des derniers jours, de se mettre en mode mission pour accrocher le podium". Les deux hommes s’occuperont du match face à Strasbourg samedi, mais l’OM souhaite aller très vite pour le successeur de Roberto De Zerbi. L’idée serait de dénicher le profil idéal dès la semaine prochaine. Reste à savoir qui Pablo Longoria réussira à convaincre de s’occuper de Marseille, qui est encore en lice pour le podium en Ligue 1 et qui est également qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France.