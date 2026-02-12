Nouvel entraîneur à l’OM, une date est annoncée

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, de nombreux entraîneurs ont quitté leur poste en Ligue 1. Dans la nuit de mardi à mercredi, c’est l’OM qui a annoncé s’être séparé de Roberto De Zerbi, qui n’aura donc pas résisté aux dernières semaines plus que compliquées. Le club phocéen serait déjà en train de plancher sur son successeur et une potentielle date a déjà été annoncée.

Cet hiver, l’OM a bouclé de nombreux transferts, autant dans le sens des arrivées que des départs. L’idée était de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi pour finir au mieux la saison, mais cela a volé en éclats dernièrement. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a tout simplement annoncé se séparer de l’entraîneur italien, qui paie notamment l’élimination en Ligue des champions, ainsi que la claque reçue lors du Classique face au PSG (5-0).

🚨 « 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗭 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗖*𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗫 𝗚𝗘𝗡𝗦. 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗧𝗥𝗨𝗜𝗦𝗘𝗭, 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟’𝗔𝗜𝗠𝗘𝗭 𝗠𝗔𝗟 😡 »



Le message salé de Daniel Riolo aux supporters de l’OM 🥶 :



« 𝗝’𝗮𝗶 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗺’𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿… pic.twitter.com/VagPZaVHrk — BeFootball (@_BeFootball) February 11, 2026

L’OM cherche un successeur à De Zerbi Un nouveau coup dur dans la saison de l’OM, qui pousse donc ses dirigeants à trouver un nouvel entraîneur. Selon plusieurs sources, le club phocéen serait notamment intéressé par Habib Beye, qui vient de quitter Rennes. Débarqué de l’OGC Nice un peu plus tôt dans la saison, Franck Haise fait aussi partie des pistes marseillaises.