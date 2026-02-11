«Tu ne partiras pas», Deschamps a fait capoter un transfert à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il fut un temps où Didier Deschamps n’était pas le grand manitou de l’équipe de France. Il y a presque 17 ans, le champion du monde 98 était encore un entraîneur et non le sélectionneur des Bleus. A l’époque, il était monté au créneau dans l’optique de faire tomber à l’eau un transfert du côté de l’Olympique de Marseille. La personne concernée raconte…

Sélectionneur de l’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2012 remplaçant en lieu et place Laurent Blanc, Didier Deschamps a de temps en temps donné son avis à ses joueurs en période de mercato concernant les décisions qu’il pensait être judicieuses pour la suite de leur carrière. Avant d’endosser le costume de patron des Bleus sur le terrain, Deschamps est entre autres passé par la Commanderie, l’espace de trois saisons !

Il était d'accord pour venir à Lyon mais Deschamps ne voulait pas le lâcher.



««Tu ne partiras pas ». Je lui dis : « coach, je ne peux pas refuser ça»» Reprenant les rênes de l’effectif alors entraîné par Eric Gerets jusqu’à l’été 2009, Didier Deschamps a de suite imposé son autorité et notamment auprès d’un cadre de l’OM en particulier : Mamadou Niang. L’ex-buteur de l’Olympique de Marseille avait été approché avec une offre pour le moins juteuse de l’autre Olympique. Mais le nouveau coach du club marseillais n’a rien voulu savoir. De passage dans l’émission Zack en Roue Libre, Niang est revenu sur ce bras de fer assez fou entre les différentes parties. « Deschamps est arrivé (ndlr à l’OM) et je devais partir parce que je reçois une belle proposition, une superbe proposition de l’OL. Je fais part de la proposition au coach et il me dit : « hey, tu ne partiras pas ». Je lui dis : « coach, je ne peux pas refuser ça en plus à mon âge ». J’avais 29 ans. J’avais rencontré M.Aulas qui m’en a d’ailleurs voulu parce qu’il a pensé que je m’étais servi de Lyon pour pouvoir négocier quelque chose à Marseille alors que je n’avais rien négocié parce qu’ils ne m’ont ni augmenté ni prolongé. J’avais été sincère envers M.Aulas ».