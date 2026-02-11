Mohamed Henni s’enflamme pour un départ à l’OM (et c’est très drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Communiqué de l’Olympique de Marseille. La correction infligée par le PSG au Parc des princes pour le dernier Classique de la saison avec l’OM dimanche dernier a eu de sérieuses répercussions. Le club phocéen a acté le départ d’une figure de proue de son projet sportif. De quoi particulièrement amuser un vidéaste marseillais : Mohamed Henni.

Une fois de plus, un entraîneur n’a pas honoré son contrat signé avec l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient offert un bail de trois saisons à Roberto De Zerbi en officialisant sa nomination à la tête de l’équipe première du club phocéen en juin 2024. A un peu plus d’un an de la fin de son engagement contractuel envers l’Olympique de Marseille, l’Italien a pris la porte comme l’atteste le communiqué officiel du club publié sur son site internet dans la nuit de mardi à mercredi. « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. (…) L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25 ».

PSG-OM 5-0, Mohamed Henni a perdu 10 ans d’espérance de vie🤣 pic.twitter.com/Y3zZVZffZp — Vincenté🇫🇷 (@Vincent_Vlt77) February 10, 2026

«Wooow incroyable, il dégage ! Enfin !» Par l’intermédiaire d’une mise en scène dont il a le secret, Mohamed Henni a joué de cette nouvelle pour une séquence comique sur son compte Instagram. « Communiqué officiel : « L’Olympique de Marseille a décidé de se séparer de son entraîneur Roberto De Zerbi ». Wooow incroyable, il dégage ! Enfin ! », s’est exclamé Mohamed Henni. En soulevant sa couverture, le vidéaste marseillais faisait péter les confettis. La nouvelle qu’il attendait tant puisque seulement quelques heures plus tôt, le fan invétéré de l’OM se plaignait du traitement d’Amir Murillo orchestré par Roberto De Zerbi. « Il est complètement fou ce coach. Je l’ai jamais vu critiquer Balerdi ni Pavard. Il nous prend pour des truffes ».