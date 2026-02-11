Mohamed Henni s’enflamme pour un départ à l’OM (et c’est très drôle)

Communiqué de l’Olympique de Marseille. La correction infligée par le PSG au Parc des princes pour le dernier Classique de la saison avec l’OM dimanche dernier a eu de sérieuses répercussions. Le club phocéen a acté le départ d’une figure de proue de son projet sportif. De quoi particulièrement amuser un vidéaste marseillais : Mohamed Henni.
Une fois de plus, un entraîneur n’a pas honoré son contrat signé avec l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient offert un bail de trois saisons à Roberto De Zerbi en officialisant sa nomination à la tête de l’équipe première du club phocéen en juin 2024. A un peu plus d’un an de la fin de son engagement contractuel envers l’Olympique de Marseille, l’Italien a pris la porte comme l’atteste le communiqué officiel du club publié sur son site internet dans la nuit de mardi à mercredi.
« À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. (…) L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25 ».
«Wooow incroyable, il dégage ! Enfin !»
Par l’intermédiaire d’une mise en scène dont il a le secret, Mohamed Henni a joué de cette nouvelle pour une séquence comique sur son compte Instagram. « Communiqué officiel : « L’Olympique de Marseille a décidé de se séparer de son entraîneur Roberto De Zerbi ». Wooow incroyable, il dégage ! Enfin ! », s’est exclamé Mohamed Henni. En soulevant sa couverture, le vidéaste marseillais faisait péter les confettis.
La nouvelle qu’il attendait tant puisque seulement quelques heures plus tôt, le fan invétéré de l’OM se plaignait du traitement d’Amir Murillo orchestré par Roberto De Zerbi. « Il est complètement fou ce coach. Je l’ai jamais vu critiquer Balerdi ni Pavard. Il nous prend pour des truffes ».
«Je les emmène à l’aéroport»
Par le biais d’une autre Story Instagram, Mohamed Henni a continué sur sa lancée en republiant un post d’@octogoalofficiel. Sur le montage en question, on peut y voir le supporter de l’OM conduire Roberto De Zerbi ainsi que Leonardo Balerdi sur son scooter en direction du terminal : « Je les emmène à l’aéroport ». Il reste donc selon Mohamed Henni la moitié du travail à faire en se séparant à présent du capitaine de l’Olympique de Marseille.