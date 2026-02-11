De Zerbi quitte l’OM, et il prend déjà cher ! «C’est un grand entraîneur de club moyen…»

C’est officiel depuis quelques heures, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Pour certains observateurs, l’Italien était le responsable de la mauvaise passe rencontrée par le club phocéen ces dernières semaines, avec des prestations irrégulières de la part des joueurs.
L’espoir était grand au moment de son arrivée dans la cité phocéenne à l’été 2024, mais Roberto De Zerbi, comme ses récents prédécesseurs, n’aura pas fait long feu à l’OM. Le départ de l’entraîneur italien a été officialisé dans la nuit de mardi à mercredi, faisant les frais du mauvais début d’année du club phocéen, qui reste sur plusieurs claques consécutives face à Liverpool (0-3), Bruges (0-3) et au PSG (0-5).
« C'est la première fois de ma carrière que j'ai sous mes ordres une équipe qui fait à ce point les montagnes russes »
Dimanche, après la large défaite de l’OM sur la pelouse du Parc des Princes, Roberto De Zerbi ne cachait pas son désarroi en évoquant l’inconstance de son équipe. « Je n'ai pas d'explication. C'est le plus grand problème du moment, estimait l’Italien. Avant le coup d'envoi, je ne sais toujours pas quelle équipe je vais voir. Comme après Bruges, on va devoir demander pardon... Si j'avais la solution pour trouver cette régularité, je ne m'en priverais pas. C'est la première fois de ma carrière que j'ai sous mes ordres une équipe qui fait à ce point les montagnes russes. »
« Les joueurs sont tous capables de comprendre quand c’est bien expliqué »
Pour Claude Le Roy, présent sur le plateau de L’Équipe du soir quelques heures avant l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, ce discours n’était pas acceptable. « C’est probablement quelqu’un de bien humainement, mais c’est un grand entraîneur de club moyen, estimait l’ancien sélectionneur du Cameroun et du Ghana. Il n’a pas le ressort nerveux pour diriger une équipe comme l’OM, et ça, il le montre depuis le début. Car l’argument qui voudrait dire que les joueurs ne comprennent pas sa philosophie de jeu, il y a deux cas de figure : il choisit les mauvais joueurs, ou il explique mal aux joueurs. Il n’y en a pas d’autre. Je n’ai jamais compris quand les joueurs ne comprennent pas un entraîneur, ils ont tous une forme intelligence, une intelligence du jeu, et ils sont tous capables de comprendre quand c’est bien expliqué, quand c’est clair, comment un entraîneur veut développer son jeu ».