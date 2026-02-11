De Zerbi quitte L’OM : Les chiffres qui font très mal après l’annonce en pleine nuit…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a officialisé en pleine nuit le départ de Roberto De Zerbi, fragilisé après la défaite à Bruges (0-3) en Ligue des champions et la claque reçue sur la pelouse du PSG (0-5) le week-end dernier. L’Italien rejoint la longue liste des entraîneurs passés par Marseille sous la présidence de Pablo Longoria. Mais ce manque de stabilité ne date pas seulement de l’arrivée de l’Espagnol…

Le suspense n'aura pas duré très longtemps après les révélations de RMC mardi soir. « La page De Zerbi va se tourner, cela m'a été confirmé de plusieurs sources », avait annoncé le journaliste Florent Germain dans l'After Foot. Et l'OM n'a pas attendu le petit matin pour officialiser le départ de son entraîneur, dans un communiqué publié durant la nuit. « L'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l'équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord, peut-on lire sur le site de l'OM. À la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. »

Jamais un entraineur a fait deux saisons complètes avec l'@OM_Officiel sous Pablo Longoria.



Le dernier entraineur étranger ayant fait 2 saisons complètes consécutives avec le club phocéen est Guiseppe Zilizzi 🇮🇹 en 1947/48 et en 1948/49. #DeZerbi #OM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 11, 2026

Personne ne reste deux saisons entières à l’OM avec Longoria Le début d’année 2026 de l’OM, marqué par l’élimination en Ligue des champions et la claque sur la pelouse du PSG (0-5) aura donc été fatal à Roberto De Zerbi, qui rejoint la longue liste des entraîneurs qui n’ont pas réussi à s’imposer dans la cité phocéenne sous la présidence de Pablo Longoria. C’est simple, jamais un entraineur a réalisé deux saisons complètes à Marseille depuis l’arrivée de l’Espagnol à la tête du club (André Villas-Boas, Nasser Larguet, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset et donc Roberto De Zerbi)