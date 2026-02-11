Kylian Mbappé a signé au Real Madrid : La révélation de Cyril Hanouna, «sinon il ne venait pas» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé a choisi de réaliser son rêve. Arrivé au terme de son contrat, le Français avait ainsi enfin la possibilité de rejoindre le Real Madrid et il a décidé de la saisir. Mbappé se trouve désormais au sein de la Casa Blanca, mais cela aurait pu ne pas se faire pour une raison bien précise selon les dires de Cyril Hanouna.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, il était évident qu'un jour ou l'autre les chemins allaient se croiser. Le Français rêvait de jouer pour les Merengue et l'intérêt était réciproque. Le club espagnol a alors tourné pendant longtemps autour de Mbappé, connaissant de très nombreux échecs en se heurtant notamment au PSG. Mais finalement, la voie s'est dégagée en 2024 quand le contrat de l'attaquant avec le club de la capitale s'est terminé. A ce moment, plus rien ne pouvait empêcher Kylian Mbappé de signer avec le Real Madrid et c'est ce qu'il a fait.

Kylian Mbappé, son concurrent pour la saison prochaine est annoncé et il joue en Ligue 1 ! https://t.co/RYmQN6zHSD — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

La mère de Mbappé très bien payée A 27 ans, Kylian Mbappé est donc aujourd'hui un joueur du Real Madrid. S'il a accepté de réduire son salaire pour signer chez les Merengue, le Français n'en reste pas moins très bien payé. Au même titre que sa mère. En effet, selon une information sortie ces derniers jours, il a été révélé que Fayza Lamari percevrait 4,5M€ par an, soit plus que certains joueurs qui jouent actuellement au Real Madrid.