OM - Greenwood : Son vilain défaut qui le prive d'un transfert vers un grand club en Europe

Au cours des derniers mois, les commentaires étaient dithyrambiques à l'égard de Mason Greenwood. Brillant sur le terrain, le numéro 10 de l'OM avait été annoncé comme un candidat au Ballon d'Or par Roberto De Zerbi. Rien que ça. Le fait est qu'aujourd'hui, l'Anglais est seulement à Marseille et non pas dans l'un des grands clubs européens. Il faut dire que l'un de ses défauts aurait de quoi refroidir...

En 2024, après s'être relancé en prêt à Getafe, Mason Greenwood était transféré à l'OM, Manchester United ne comptant plus du tout sur lui. L'Anglais a ainsi posé ses valises sur la Canebière où il fait des miracles depuis. Les performances du numéro 10 olympien ne passent clairement pas inaperçues. De quoi visiblement taper dans l'oeil de grands clubs européens selon différentes rumeurs. Le fait est que pour le moment, Greenwood est toujours à l'OM. Et cela ne serait pas un hasard.

« S'il était constant dans le haut niveau, et notamment dans les grands matchs... » Compte tenu de son talent, Mason Greenwood aurait de quoi prétendre à jouer dans les plus grands clubs européens, mais s'il est aujourd'hui toujours à l'OM, c'est qu'il y a bien une raison au delà de la polémique qui a pu éloigner certains clubs. En effet, selon Eric Di Meco, un défaut de Greenwood expliquait tout. « Je pense qu'on a survendu beaucoup de joueurs de cette équipe. Avec Weah, Greenwood est un des joueurs qui peuvent échapper à la critique. Mais contrairement à Weah, il a des hauts et des bas. On a quand même parlé de Ballon d'Or pour Greenwood dans un débat à la radio il n'y a pas longtemps. C'est un super joueur, c'est notre meilleur joueur. Mais s'il était constant dans le haut niveau, et notamment dans les grands matchs, il ne serait plus chez nous. Nous on peut avoir un Greenwood parce qu'il n'est pas constant, parce qu'il n'est souvent pas là dans les grands matchs. C'est la réalité du foot et de l’OM », a expliqué l'ancien de l'OM pour Le Phocéen.