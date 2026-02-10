Chèque de 90 000€ : L’anecdote improbable sur ce phénomène qui a signé à l’OM

Le monde du football, en particulier en période de transferts, fait naître de nombreuses anecdotes assez croustillantes sur les coulisses des opérations. Des clash entre dirigeants et représentants du joueur voire même avec le principal intéressé en question, ils sont légion. Néanmoins, l’histoire d’argent qui va être rapportée ci-dessus est beaucoup moins fréquente…
Des joueurs étant passés à la fois par l’OL et l’OM, pas spécialement dans cet ordre, il y en a à la pelle. Bafétimbi Gomis, Mathieu Valbuena, Sylvain Wiltord, Duje Caleta-Car, Peguy Luyindula, Loïc Rémy et bien d’autres. Cependant, un joueur qui a quitté l’OL, qui était en plus son club formateur, pour s’engager en faveur de l’autre Olympique, à savoir l’OM, il n’y en a pas des masses.
Hatem Ben Arfa, de l’OL à l’OM…
Toutefois, Hatem Ben Arfa l’a fait. A l’été 2008, après avoir les six dernières années de sa vie à l’OL, le natif de Clamart s’installait dans la cité phocéenne à l’âge de 21 ans. Le dribbleur fou portait un lourd poids sur ses épaules au vu des espoirs qui étaient placés en lui. De par son talent, Ben Arfa avait notamment bénéficié de passe-droits jusqu’à l’ultime tour de sélections à Clairefontaine tant il était au-dessus de la mêlée et disposait même d’un traitement de faveur au centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Au moment de son départ pour l’OM, il omettait un oubli avant de faire le grand saut.
Ben Arfa quitte l’OL pour l’OM et en oublie son chèque…
En 2008, Hatem Ben Arfa a mis les voiles en Provence. Peu de temps après le départ de la pépite lyonnaise, un intendant de l’Olympique Lyonnais remarquait un chèque de 90 000€ dans le casier qui appartenait au joueur. Une anecdote racontée par L’Équipe Explore dans le cadre d’une enquête menée sur la vie aux multiples rebondissements d’Hatem Ben Arfa.