Chèque de 90 000€ : L’anecdote improbable sur ce phénomène qui a signé à l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le monde du football, en particulier en période de transferts, fait naître de nombreuses anecdotes assez croustillantes sur les coulisses des opérations. Des clash entre dirigeants et représentants du joueur voire même avec le principal intéressé en question, ils sont légion. Néanmoins, l’histoire d’argent qui va être rapportée ci-dessus est beaucoup moins fréquente…

Des joueurs étant passés à la fois par l’OL et l’OM, pas spécialement dans cet ordre, il y en a à la pelle. Bafétimbi Gomis, Mathieu Valbuena, Sylvain Wiltord, Duje Caleta-Car, Peguy Luyindula, Loïc Rémy et bien d’autres. Cependant, un joueur qui a quitté l’OL, qui était en plus son club formateur, pour s’engager en faveur de l’autre Olympique, à savoir l’OM, il n’y en a pas des masses.

🚨🚨 𝗨𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗨-𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗘́𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗥𝗘́𝗩𝗨 𝗦𝗨𝗥 𝗕𝗘𝗡 𝗔𝗥𝗙𝗔 !!! 🤌🍿🎥



Bruno Sevaistre, le père d’À la Clairefontaine, A FILMÉ SON INTIMITÉ DE 2010 À 2024 DE FAÇON QUASI ININTERROMPUE. 🤯



Le réalisateur dit avoir en sa possession 𝗗𝗘𝗦… pic.twitter.com/BtMX2tbHlk — BeFootball (@_BeFootball) February 9, 2026

Hatem Ben Arfa, de l’OL à l’OM… Toutefois, Hatem Ben Arfa l’a fait. A l’été 2008, après avoir les six dernières années de sa vie à l’OL, le natif de Clamart s’installait dans la cité phocéenne à l’âge de 21 ans. Le dribbleur fou portait un lourd poids sur ses épaules au vu des espoirs qui étaient placés en lui. De par son talent, Ben Arfa avait notamment bénéficié de passe-droits jusqu’à l’ultime tour de sélections à Clairefontaine tant il était au-dessus de la mêlée et disposait même d’un traitement de faveur au centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Au moment de son départ pour l’OM, il omettait un oubli avant de faire le grand saut.