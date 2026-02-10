«Si je suis entraîneur de l'OM...» : La solution proposée après ce dossier qui a fait tant parler Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM n'est pas un club comme les autres, que ce soit en France ou en Europe. Forcément, le diriger ou l'entraîner n'est clairement pas simple pour Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. Les décisions prises font d'ailleurs très régulièrement l'objet de nombreuses discussions et certains auraient fait complètement différemment à l'OM.

Il y a des décisions du côté de l'OM qui font beaucoup de bruit. Ça avait notamment été le cas l'été dernier avec le choix du club phocéen de se séparer d'Adrien Rabiot. A la suite d'une bagarre avec Jonathan Rowe, le Français avait été placé sur le marché des transferts. Plus désiré à l'OM, Rabiot avait alors été vendu pour 10M€ au Milan AC. Une décision aujourd'hui toujours aussi incompréhensible pour beaucoup...

«On ne joue pas à Football Manager...» : Le «naufrage» de trop à l'OM ? https://t.co/OIc6mN3Rg6 — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

« La plus grande erreur de management de l'histoire moderne de l'OM » Pour Jérôme Alonzo, l'OM n'aurait toutefois simplement pas dû se séparer d'Adrien Rabiot après sa bagarre. Sur le plateau de L'Equipe de Greg, il a alors lâché à propos de cette erreur du club phocéen : « Le départ d'Adrien Rabiot est la plus grande erreur de management de l'histoire moderne de l'OM. La plus grande. Tu me l'expliques comme tu veux, quelles que soient les raisons, c'est une erreur. Déjà Adrien Rabiot à l'OM, dans la phrase, il y a un truc qui n'allait pas. C'était une anomalie. Adrien Rabiot à l'OM, c'était fou, c'était extraordinaire. Comment tu peux, au nom de quoi que ce soit, décider de laisser partir ce joueur pour 10M€. Tu as recruté pour plus que ça des joueurs qui ne te servent à rien ».