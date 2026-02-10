L'entraîneur de l'OM vire un joueur : Le vestiaire ne l’a pas digéré…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’OM est encore en crise après l’humiliation sur la pelouse du PSG, l’ambiance n’est pas au beau fixe dans la cité phocéenne. Plusieurs raisons expliquent ce malaise dans le vestiaire, dont un choix fort de Roberto De Zerbi et de la direction à la fin du mercato hivernal.

Cet hiver, il y a encore eu de l’agitation à l’OM avec quatre recrues au compteur : Quinten Timber, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi et Ethan Nwaneri. Et dans le sens des départs, ce ne sont pas moins de onze joueurs qui ont plié bagage avec les sorties de Lirola, Blanco, Mughe, Garcia, Gomes, O'Riley, Koné, Vaz, Maupay, Bakola et Murillo. Ce dernier a pris la direction de Besiktas après avoir été mis sur la touche par Roberto De Zerbi dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Une décision qui a visiblement heurté le groupe.

De Zerbi : Correction à Paris, l’OM va devoir trancher… https://t.co/9LrdWJT4qo — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

Certains joueurs de l’OM émus du sort réservé à Murillo Alors que l’entraîneur de l’OM avait assumé la rétrogradation d’Amir Murillo en équipe réserve pour l’inciter à plier bagage, estimant que le Panaméen n’avait pas assez « faim » pour pouvoir évoluer sous ses ordres, les autres joueurs auraient mal vécu la séquence révèle L’Équipe, précisant dans ses colonnes du jour que certains de ses coéquipiers auraient été émus en le voyant éjecter de la sorte. « Si tu traites comme ça tes enfants, il ne faut pas s'étonner que ton vestiaire te lâche », souligne un observateur, en référence à Murillo mais aussi à Neal Maupay ou encore Adrien Rabiot, poussé vers la sortie l'été dernier.