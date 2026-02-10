Luis Enrique a décidé de le faire venir au PSG (ce n'est pas la recrue à laquelle vous vous attendez) !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal a dernièrement refermé ses portes et du côté du PSG, on a été calme. Le club de la capitale s'est renforcé en allant piocher au FC Barcelone, s'offrant ainsi les services de Dro Fernandez moyennant 8M€. Mais voilà qu'au cours des derniers jours, un autre recrutement inattendu a eu lieu au PSG.

Luis Campos l'avait bien expliqué au cours de son entretien pour TF1, le mercato hivernal n'est clairement pas le plus simple. Qu'il est difficile de trouver la perle rare en janvier. Il y a un an, le PSG mettait pourtant la main sur Khvicha Kvaratskhelia, acheté pour 70M€ à Naples. Cette année, c'est du côté du FC Barcelone que le club de la capitale a trouvé son bonheur. Se renforçant au milieu de terrain, les Parisiens ont enregistré l'arrivée du prometteur Dro Fernandez, âgé de 18 ans, recruté pour 8M€ au au sein du club catalan.

Un nouveau kiné pour le PSG L'effectif du PSG a donc quelque peu évolué à l'occasion de ce mercato hivernal avec cette arrivée de Dro Fernandez. Mais voilà que le club de la capitale n'a pas seulement fait venir un nouveau joueur dernièrement. En effet, selon les informations de Sport, Luis Enrique a également étoffé son staff en faisant venir un nouveau kinésithérapeute. Travaillant précédemment du côté de Benfica, Pedro Barreiras a ainsi rejoint Paris, où on voudrait désormais réunir les meilleurs professionnels afin de mettre les joueurs du PSG dans les meilleures conditions.