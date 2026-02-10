Un joueur du PSG viré : La mauvaise blague avec l’Émir qui lui coûte très cher…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait maintenant près de 16 ans que le PSG est entré dans une nouvelle dimension avec le rachat du club par le Qatar. L’Émir Al-Thani reste impliqué dans les affaires courantes du club champion d’Europe et se rend de manière plutôt régulière à Paris. A l’occasion d’un de ses voyages dans la capitale, un joueur du Paris Saint-Germain l’a approché avant d’être placardisé…

Prince puis Émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani est un amoureux du football. Il n’y a qu’à s’attarder sur les propos récents d’Antoine Kombouaré à Ici Paris concernant son implication au PSG depuis le rachat du club au printemps 2011. « J’ai été accueilli par Nasser (ndlr Al-Khelaïfi) incroyable, tout jeune. On est allés dans le palais, il y avait des soldats et Al-Thani qui n’était pas encore l’Émir, mais le prince héritier. Il m’a accueilli dans un immense salon et je lui ai dit : « excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi je suis là » Il m’a dit : « non, non, vous êtes l’entraîneur, je veux que ce soit avec vous » et on a commencé à parler de noms : Messi, Benzema. Je me suis dit punaise, ils sont ambitieux les gens-là. Je ne les prends pas trop au sérieux à ce moment-là ».

Mécontent de sa situation, Ben Arfa a fait une blague à l’Émir du Qatar pendant sa visite à Paris Depuis le passage du PSG sous pavillon qatarien, l’Émir a effectué quelques voyages à Paris. Pendant l’aventure parisienne d’Hatem Ben Arfa entre 2016 et 2018, une de ses visites a mis un terme aux espoirs de gloire du natif de Clamart avec l’équipe première du Paris Saint-Germain. La faute à une plaisanterie du joueur formé à l’OL pendant le passage de l’Émir du Qatar au Camp des Loges. Ben Arfa ironisait sur le fait qu’il était plus facile à joindre que le président Nasser Al-Khelaïfi qui ne donnait pas suite à ses demandes d’audience concernant son temps de jeu famélique.