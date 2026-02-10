Kylian Mbappé et Lamine Yamal y sont accrocs, les deux stars partagent la même addiction !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rivaux sur le terrain, d’autant plus qu’ils jouent pour des clubs ennemis, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone, Kylian Mbappé et Lamine Yamal partagent tout de même certains points communs. Dans certains aspects, on pourrait donc rapprocher le Français et l’Espagnol. Et voilà qu’une addiction serait commune aux deux stars.

Kylian Mbappé et Lamine Yamal sont aujourd’hui deux des plus grandes stars de la planète football. Alors que la vedette du Real Madrid et celle du FC Barcelone font chacune le bonheur de leur club, elles n’en demeurent pas mois parfaites, que ce soit sur ou en dehors des terrains. En effet, Mbappé et Yamal ont certains défauts, à commencer par une même addiction.

« Il est toujours sur son téléphone » Quel est donc ce problème que Kylian Mbappé et Lamine Yamal se partagent ? Les deux stars sont tout simplement accrocs à leur téléphone. Récemment, Raphinha avait balancé son coéquipier du FC Barcelone, lâchant pour Sofascore : « Il est toujours sur son téléphone, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard, obsédé par ses cheveux. Vu son âge, il est constamment sur son téléphone, c’est normal. La génération actuelle est toujours sur son téléphone. TikTok, Instagram, WhatsApp, musique, il envoie des messages sur son téléphone, avec des écouteurs. Le matin, il est toujours endormi parce que je pense qu’il se couche tard. Pas parce qu’il fait la fête tous les jours, mais parce que passer autant de temps sur son téléphone fait qu’on se couche tard. Il n’est pas grincheux, mais il est silencieux, il ne parle pas trop la première heure ».