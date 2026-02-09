Real Madrid : L’entraîneur a «un chouchou», et ce n’est pas Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, le Real Madrid a connu un changement important. En effet, Xabi Alonso a décidé de quitter son poste, et a été remplacé par Alvaro Arbeloa. En place depuis quelques semaines, l’ancien joueur du club madrilène aurait déjà trouvé son chouchou dans l’équipe. Et d’après la presse espagnole, il ne s’agirait pas de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid vit une période plutôt compliquée. En chute libre depuis 2024, le club madrilène avait décidé de miser sur la venue de Xabi Alonso en fin de saison dernière afin de redresser la « Casa Blanca ». Cependant, l’ancien coach du Bayer Leverkusen n’a clairement pas réussi à mettre en place son projet de jeu dans la capitale espagnole, et a décidé de quitter son poste en plein cours de saison.

Arbeloa dépend beaucoup du rendement de Kylian Mbappé Afin d’assurer l’intérim jusqu’à la fin de cette saison, le Real Madrid a décidé de faire appel à Alvaro Arbeloa. Ancien joueur du club espagnol, le technicien était jusque-là entraîneur de la Castilla (l’équipe réserve du Real). En place sur le banc depuis plusieurs semaines, Arbeloa n’a clairement pas révolutionné le vestiaire, mais se contente de faire du mieux qu’il peut. S’il peut toujours compter sur un redoutable Kylian Mbappé, l’ancien latéral droit aurait un véritable chouchou au sein de l’effectif.