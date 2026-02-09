Real Madrid : L’entraîneur a «un chouchou», et ce n’est pas Mbappé !

Cette saison, le Real Madrid a connu un changement important. En effet, Xabi Alonso a décidé de quitter son poste, et a été remplacé par Alvaro Arbeloa. En place depuis quelques semaines, l’ancien joueur du club madrilène aurait déjà trouvé son chouchou dans l’équipe. Et d’après la presse espagnole, il ne s’agirait pas de Kylian Mbappé.
Le Real Madrid vit une période plutôt compliquée. En chute libre depuis 2024, le club madrilène avait décidé de miser sur la venue de Xabi Alonso en fin de saison dernière afin de redresser la « Casa Blanca ». Cependant, l’ancien coach du Bayer Leverkusen n’a clairement pas réussi à mettre en place son projet de jeu dans la capitale espagnole, et a décidé de quitter son poste en plein cours de saison.
Arbeloa dépend beaucoup du rendement de Kylian Mbappé
Afin d’assurer l’intérim jusqu’à la fin de cette saison, le Real Madrid a décidé de faire appel à Alvaro Arbeloa. Ancien joueur du club espagnol, le technicien était jusque-là entraîneur de la Castilla (l’équipe réserve du Real). En place sur le banc depuis plusieurs semaines, Arbeloa n’a clairement pas révolutionné le vestiaire, mais se contente de faire du mieux qu’il peut. S’il peut toujours compter sur un redoutable Kylian Mbappé, l’ancien latéral droit aurait un véritable chouchou au sein de l’effectif.
Le jeune entraîneur est sous le charme de Franco Mastantuono
A en croire les dernières indiscrétions de la Cadena SER, Franco Mastantuono est très apprécié du nouvel entraîneur du Real Madrid, qui estime qu’il faut simplement être patient avec lui afin de pouvoir voir l’Argentin retrouver du mordant et de la confiance. Si le niveau récent du crack né en 2007 n’est pas à la hauteur des attentes, le « chouchou » d’Alvaro Arbeloa pourrait prochainement redevenir un élément offensif important des Merengue, qui en ont plus que jamais besoin alors qu’une dépendance autour du rendement de Kylian Mbappé…