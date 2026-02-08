425 fois moins que son salaire : La somme d’argent poche donnée à Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Etant aujourd’hui l'un des plus grands joueurs du monde, Kylian Mbappé est payé des millions d’euros du côté du Real Madrid. Mais voilà que dès son plus jeune âge, celui qui a débuté à l’AS Monaco touchait déjà de très gros salaires. Ce n’est pas pour autant que Mbappé pouvait profiter de tout cet argent, sa famille ayant décidé de faire très attention et lui donnant une petit partie en argent de poche.

Désormais, de plus en plus de jeunes joueurs touchent de gros salaires. De quoi forcément faire tourner les têtes s’ils ne sont pas bien encadrés. Chez les Mbappé, on avait décidé de prendre les choses en main à ce propos. Ainsi, alors que Kylian Mbappé est très vite devenu un phénomène à l’AS Monaco, l’argent a également explosé. Mais Fayza Lamari et Wilfried Mbappé, les parents, étaient là pour bien gérer tout ça…

« On ne lui donnait que 200 euros d’argent de poche par mois » Très vite, Kylian Mbappé a donc gagné de gros salaires. Pourtant, il n’en recevait qu’une petite somme comme argent de poche, ce qui représentait alors 425 fois ce qu’il touchait . « Longtemps, pour qu’il grandisse comme un enfant lambda, on lui a caché qu’il gagnait beaucoup d’argent. A 17 ans, quand il est passé pro, on ne lui donnait que 200 euros d’argent de poche par mois quand son salaire s’élevait à 85 000 », révélait Fayza Lamari pour Paris Match en 2021.