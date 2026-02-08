425 fois moins que son salaire : La somme d’argent poche donnée à Kylian Mbappé

Etant aujourd’hui l'un des plus grands joueurs du monde, Kylian Mbappé est payé des millions d’euros du côté du Real Madrid. Mais voilà que dès son plus jeune âge, celui qui a débuté à l’AS Monaco touchait déjà de très gros salaires. Ce n’est pas pour autant que Mbappé pouvait profiter de tout cet argent, sa famille ayant décidé de faire très attention et lui donnant une petit partie en argent de poche.
Désormais, de plus en plus de jeunes joueurs touchent de gros salaires. De quoi forcément faire tourner les têtes s’ils ne sont pas bien encadrés. Chez les Mbappé, on avait décidé de prendre les choses en main à ce propos. Ainsi, alors que Kylian Mbappé est très vite devenu un phénomène à l’AS Monaco, l’argent a également explosé. Mais Fayza Lamari et Wilfried Mbappé, les parents, étaient là pour bien gérer tout ça…
« On ne lui donnait que 200 euros d’argent de poche par mois »
Très vite, Kylian Mbappé a donc gagné de gros salaires. Pourtant, il n’en recevait qu’une petite somme comme argent de poche, ce qui représentait alors 425 fois ce qu’il touchait . « Longtemps, pour qu’il grandisse comme un enfant lambda, on lui a caché qu’il gagnait beaucoup d’argent. A 17 ans, quand il est passé pro, on ne lui donnait que 200 euros d’argent de poche par mois quand son salaire s’élevait à 85 000 », révélait Fayza Lamari pour Paris Match en 2021.
« Heureusement, mes parents ne me parlaient pas des sommes »
Chez les Mbappé, on a donc établi un rapport particulier vis-à-vis de l’argent. D’ailleurs, à ce propos, Kylian Mbappé avait expliqué de son côté : « Tu t’aperçois que tu as de la valeur quand tu vois que les agents, les entraîneurs te courent après. Tu ne sais pas nécessairement qu’il y a un enjeu d’argent, mais à force d’attentions particulières, tu prends conscience que ce que tu provoques est spécial. C’était un peu difficile, au début, cette sensation d’être considéré comme un joyau. Heureusement, mes parents ne me parlaient pas des sommes. Et ils ont bien fait : comment éduquer un gamin de 14 ans après lui avoir annoncé qu’il vaut des millions d’euros ? Vers 16 ans seulement, quand j’étais prêt à comprendre que c’était la loi d’un système et pas seulement un prix auquel on m’estimait, ils me l’ont dit. Grâce à ça, j’ai un rapport tranquille à l’argent : je sais que c’est important, je suis content d’en avoir, mais ce n’est pas ce qui m’anime à chaque seconde de la journée ».