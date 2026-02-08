Kylian Mbappé à la retraite - «A la fin de sa carrière, il fera…» : Sa mère a dévoilé tous ses plans

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé a encore de belles années devant lui de carrière. A 27 ans, le capitaine de l’équipe de France ne devrait donc pas arrêter de sitôt. Ça n’empêche toutefois pas de penser à l’après. Que fera alors Mbappé une fois qu’il aura décidé de quitter les terrains de football ? Sa mère, Fayza Lamari, a peut-être vendu la mèche.
La retraite n’est certainement pas pour maintenant pour Kylian Mbappé. A 27 ans, l’attaquant du Real Madrid semble être actuellement au sommet de son art, lui qui empile les buts et affole les compteurs. Cela pourrait donc continuer encore un moment. Et après ? Comme tous, Mbappé devrait dire stop et quand ce moment arrive, le capitaine de l’équipe de France a semble-t-il certains plans pour bien profiter de la vie.
« Il dit souvent qu’à la fin de sa carrière, il fera… »
En privé, Kylian Mbappé échangerait visiblement souvent du sujet de la retraite. Et sa mère avait d’ailleurs dévoilé certains projets secrets de l’attaquant du Real Madrid pour la suite de sa vie. Qu’est-ce qui est donc prévu par Mbappé après le football ? En 2021, pour Paris Match, Fayza Lamari révélé : « Il dit souvent qu’à la fin de sa carrière, il fera fermer une station de ski pour un mois, afin d’en profiter avec ses copains et qu’après il partira avec ses copains six mois en bateau, là où il n’y a personne, où il pourra simplement marcher ».
« Le jour où Kylian ne prendra plus de plaisir, il arrêtera tout pour devenir entraîneur »
Kylian Mbappé pourrait donc faire un break complet avec le football afin de souffler un peu. Mais voilà que le Français pourrait ensuite rapidement revenir sur les pelouses… en tant qu’entraîneur. « Son avenir est tout tracé, mais je le connais : le jour où Kylian ne prendra plus de plaisir, il arrêtera tout pour devenir entraîneur. Et vivre enfin ! », poursuivait Fayza Lamari sur l’avenir de Kylian Mbappé.