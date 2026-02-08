Kylian Mbappé à la retraite - «A la fin de sa carrière, il fera…» : Sa mère a dévoilé tous ses plans

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé a encore de belles années devant lui de carrière. A 27 ans, le capitaine de l’équipe de France ne devrait donc pas arrêter de sitôt. Ça n’empêche toutefois pas de penser à l’après. Que fera alors Mbappé une fois qu’il aura décidé de quitter les terrains de football ? Sa mère, Fayza Lamari, a peut-être vendu la mèche.

La retraite n’est certainement pas pour maintenant pour Kylian Mbappé. A 27 ans, l’attaquant du Real Madrid semble être actuellement au sommet de son art, lui qui empile les buts et affole les compteurs. Cela pourrait donc continuer encore un moment. Et après ? Comme tous, Mbappé devrait dire stop et quand ce moment arrive, le capitaine de l’équipe de France a semble-t-il certains plans pour bien profiter de la vie.

« Il dit souvent qu’à la fin de sa carrière, il fera… » En privé, Kylian Mbappé échangerait visiblement souvent du sujet de la retraite. Et sa mère avait d’ailleurs dévoilé certains projets secrets de l’attaquant du Real Madrid pour la suite de sa vie. Qu’est-ce qui est donc prévu par Mbappé après le football ? En 2021, pour Paris Match, Fayza Lamari révélé : « Il dit souvent qu’à la fin de sa carrière, il fera fermer une station de ski pour un mois, afin d’en profiter avec ses copains et qu’après il partira avec ses copains six mois en bateau, là où il n’y a personne, où il pourra simplement marcher ».