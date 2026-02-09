Kylian Mbappé au cœur d’une polémique : L’insulte en plein match qui va faire parler

En déplacement sur la pelouse de Valence dimanche soir pour le compte de la 23e journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé (0-2) avec notamment un but de Kylian Mbappé, qui s’est fait remarquer pour une autre raison. L’attitude du capitaine de l’équipe de France fait polémique au lendemain de cette rencontre.
Cela n’a pas été facile, mais le Real Madrid est tout de même allé chercher sa septième victoire consécutive en championnat dimanche soir sur la pelouse de Valence (0-2). Un succès qui s’est dessiné en seconde période, avec le but d’Alvaro Carreras (65e) puis celui de Kylian Mbappé (90e+1). Mais avant d’inscrire son 38e but de la saison toutes compétitions confondues, le Français a fait parler de lui pour une autre raison.
Mbappé s’est emporté contre l’arbitre de Valence-Real Madrid
En effet, comme on peut le voir dans une séquence diffusé sur les réseaux sociaux par DAZN Espagne, Kylian Mbappé a eu un échange tendu avec le quatrième arbitre à la mi-temps. « Comment il peut être hors-jeu ? Je te demande une explication », a-t-il déclaré, avant que l’officiel ne réponde : « Pas devant la caméra, je suis désolé, on en parle à l’intérieur. » « Alors on rentre. Et pourquoi tu ne viens pas ? », lui a étorqué l’attaquant du Real Madrid, voyant que le quatrième arbitre ne le suit pas en direction des vestiaires.
La mi-temps n’a pas apaisé le Français
« Tête de bite », a alors lancé Kylian Mbappé, en français, avant d’en rajouter une couche dans les couloirs avant le début de la seconde période : « Tu viens me parler et tu ne me regardes pas. Tu me dis qu’on se parle à l’intérieur. Et quand je suis à l’intérieur, pourquoi tu ne me parles pas ? » De nouveau en français, le capitaine de l’équipe de France a lâché, « c’est trop des bouffons » auprès d’Eduardo Camavinga, qui lui a visiblement demandé de qui il parlait. « Les arbitres frère », a précisé Kylian Mbappé. Ce n’est pas la première cette saison que ce dernier a un différend de la sorte avec le corps arbitral. Le 23 décembre dernier, il avait déjà insulté de « sale con » l’arbitre de la rencontre face à Elche (2-2).