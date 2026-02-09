Kylian Mbappé au cœur d’une polémique : L’insulte en plein match qui va faire parler

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Valence dimanche soir pour le compte de la 23e journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé (0-2) avec notamment un but de Kylian Mbappé, qui s’est fait remarquer pour une autre raison. L’attitude du capitaine de l’équipe de France fait polémique au lendemain de cette rencontre.

Cela n’a pas été facile, mais le Real Madrid est tout de même allé chercher sa septième victoire consécutive en championnat dimanche soir sur la pelouse de Valence (0-2). Un succès qui s’est dessiné en seconde période, avec le but d’Alvaro Carreras (65e) puis celui de Kylian Mbappé (90e+1). Mais avant d’inscrire son 38e but de la saison toutes compétitions confondues, le Français a fait parler de lui pour une autre raison.

Mbappé 🗣️ "¿Cómo puede ser fuera de juego? Porque no entiendo..."

Cuarto árbitro 💭 "Hablamos dentro"

Mbappé 🔊 "Tú me dices de hablar dentro, estoy dentro y tú no me hablas"



Kylian y el cuarto árbitro del partido de Mestalla #ElPost pic.twitter.com/r25NoNN49M — DAZN España (@DAZN_ES) February 8, 2026

Mbappé s’est emporté contre l’arbitre de Valence-Real Madrid En effet, comme on peut le voir dans une séquence diffusé sur les réseaux sociaux par DAZN Espagne, Kylian Mbappé a eu un échange tendu avec le quatrième arbitre à la mi-temps. « Comment il peut être hors-jeu ? Je te demande une explication », a-t-il déclaré, avant que l’officiel ne réponde : « Pas devant la caméra, je suis désolé, on en parle à l’intérieur. » « Alors on rentre. Et pourquoi tu ne viens pas ? », lui a étorqué l’attaquant du Real Madrid, voyant que le quatrième arbitre ne le suit pas en direction des vestiaires.