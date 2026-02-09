Booba débarque avant PSG-OM : Un entraîneur se lâche, «tout ce que je déteste...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le rappeur Booba était présent au Parc des Princes dimanche soir pour chauffer le public avant le Classique entre le PSG et l’OM (5-0). Un avant-match qui n’a pas été du goût d’un entraîneur, critiquant la séquence sur les réseaux sociaux. Il a été rejoint par le journaliste Daniel Riolo.

Les rumeurs étaient vraies. Ce dimanche, avant le coup d’envoi du dernier Classique de la saison entre le PSG et l’OM, Booba était présent au Parc des Princes pour interpréter trois morceaux (92i Veyron, DKR et Dolce Camara). Une apparition spéciale pour le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt, ville collée à l’enceinte du Paris SG dans laquelle il ne s’était jamais produit. Mais le mini-show de B2O n’a pas fait l’unanimité.

"Faites du bruit pour le Sénégal, champion d'Afrique !" 🗣️



Le bel hommage de @booba aux Sénégalais lors de son show d'avant-match au Parc des Princes 🇸🇳#PSGOM pic.twitter.com/Xt3saeKal4 — L1+ (@ligue1plus) February 8, 2026

« Ce n’est pas le genre de présentation d’un match que j’aime » Certains ont en effet critiqué la séquence, à l’instar Ghislain Printant. « Désolé mais ce n’est pas le genre de présentation d’un match que j’aime, a réagi sur X l’ancien entraîneur de Bastia et Saint-Étienne, qui était également l’adjoint de Jean-Louis Gasset à l’OM ou Montpellier. Tout ce que je déteste du football d’aujourd’hui. Ce n’est que ma vision. À chacun son goût ».