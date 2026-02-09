Booba débarque avant PSG-OM : Un entraîneur se lâche, «tout ce que je déteste...»

Le rappeur Booba était présent au Parc des Princes dimanche soir pour chauffer le public avant le Classique entre le PSG et l’OM (5-0). Un avant-match qui n’a pas été du goût d’un entraîneur, critiquant la séquence sur les réseaux sociaux. Il a été rejoint par le journaliste Daniel Riolo.
Les rumeurs étaient vraies. Ce dimanche, avant le coup d’envoi du dernier Classique de la saison entre le PSG et l’OM, Booba était présent au Parc des Princes pour interpréter trois morceaux (92i Veyron, DKR et Dolce Camara). Une apparition spéciale pour le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt, ville collée à l’enceinte du Paris SG dans laquelle il ne s’était jamais produit. Mais le mini-show de B2O n’a pas fait l’unanimité.
« Ce n’est pas le genre de présentation d’un match que j’aime »
Certains ont en effet critiqué la séquence, à l’instar Ghislain Printant. « Désolé mais ce n’est pas le genre de présentation d’un match que j’aime, a réagi sur X l’ancien entraîneur de Bastia et Saint-Étienne, qui était également l’adjoint de Jean-Louis Gasset à l’OM ou Montpellier. Tout ce que je déteste du football d’aujourd’hui. Ce n’est que ma vision. À chacun son goût ».
Daniel Riolo pas fan non plus
L’invitation de Booba par le PSG n’a pas non plus été appréciée par le journaliste Daniel Riolo, se prononçant sur le sujet au cours d’un échange portant sur l’interruption du match face à l’OM décidée par l’arbitre, qui avait estimé avoir entendu des chants discriminatoires en tribunes. « J’aimerais souligner une hypocrisie qui est extraordinaire. Si on dit qu’il y a des chants qui ne sont pas entendables, pourquoi on invite un chanteur (Booba) dont les paroles sont d’un sexisme au-delà de la limite… Il faudrait peut-être que la directrice de la communication du PSG nous explique si ça la touche. Ou alors faut assumer, et pas venir emmerder les supporters à leur dire ce qu’ils doivent dire ou pas... », a réagi Riolo sur RMC.