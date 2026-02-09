Luis Enrique fait le buzz avec cette annonce après PSG-OM : Il n'avait pas menti, c'est confirmé !

Dimanche soir, le PSG a infligé une véritable correction à l'OM, humilié 5 à 0 sur la pelouse du Parc des Princes. Un succès que Luis Enrique a évidemment savouré, en lâchant même une petite punchline à la sortie du match qui a fait sourire. Mais visiblement, le technicien espagnol ne rigolait pas du tout.
Après deux premiers rendez-vous très accrochés, le PSG et l'OM se retrouvaient au Parc des Princes dimanche soir. Après la victoire marseillaise à l'aller au Vélodrome en Ligue 1 (1-0) puis celle des Parisiens lors du Trophée des Champions aux tirs-au-but, cette fois-ci, il n'y a pas eu de débat. Le PSG a infligé une véritable correction à l'OM en s'imposant sur le score historique de 5 à 0.
La sortie amusante de Luis Enrique après PSG-OM...
Un résultat qui enchante évidemment Luis Enrique, bien qu'il refuse de s'enflammer. « Ce que nous attendions, c'était un match difficile. Aujourd'hui, je pense que ça a été comme ça pendant la première mi-temps mais on a a surmonté l'adversaire, on a joué très bien, on a créé beaucoup d'occasions. Et je pense qu'on a mérité clairement cette victoire », a confié l'entraîneur du PSG au micro de Ligue1+ après le match, avant de donner rendez-vous à ses joueurs : « Il n'y a personne dans le vestiaire qui fait la fête. Demain (lundi, NDLR), il y a entraînement ! Si vous voulez, vous pouvez venir. »
... qui ne rigolait pas du tout !
Et si sa sortie a fait sourire les journalistes et consultants de Ligue1+, Luis Enrique était très sérieux ! En effet, le PSG a envoyé le programme de sa semaine avec en point d'orgue le déplacement à Rennes vendredi soir en Ligue 1. Et comme annoncé par le coach espagnol, il y a bien un entraînement prévu ce lundi matin à 11h30 avant une journée de repos mardi. Autrement dit, la démonstration contre l'OM, les joueurs du PSG enchaînent sans répit et se retrouvent déjà au Campus à Poissy.