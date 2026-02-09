Luis Enrique fait le buzz avec cette annonce après PSG-OM : Il n'avait pas menti, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a infligé une véritable correction à l'OM, humilié 5 à 0 sur la pelouse du Parc des Princes. Un succès que Luis Enrique a évidemment savouré, en lâchant même une petite punchline à la sortie du match qui a fait sourire. Mais visiblement, le technicien espagnol ne rigolait pas du tout.

Après deux premiers rendez-vous très accrochés, le PSG et l'OM se retrouvaient au Parc des Princes dimanche soir. Après la victoire marseillaise à l'aller au Vélodrome en Ligue 1 (1-0) puis celle des Parisiens lors du Trophée des Champions aux tirs-au-but, cette fois-ci, il n'y a pas eu de débat. Le PSG a infligé une véritable correction à l'OM en s'imposant sur le score historique de 5 à 0.

La sortie amusante de Luis Enrique après PSG-OM... Un résultat qui enchante évidemment Luis Enrique, bien qu'il refuse de s'enflammer. « Ce que nous attendions, c'était un match difficile. Aujourd'hui, je pense que ça a été comme ça pendant la première mi-temps mais on a a surmonté l'adversaire, on a joué très bien, on a créé beaucoup d'occasions. Et je pense qu'on a mérité clairement cette victoire », a confié l'entraîneur du PSG au micro de Ligue1+ après le match, avant de donner rendez-vous à ses joueurs : « Il n'y a personne dans le vestiaire qui fait la fête. Demain (lundi, NDLR), il y a entraînement ! Si vous voulez, vous pouvez venir. »