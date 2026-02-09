«Mais fermez-là !» : L’OM humilié par le PSG, ça fait craquer Walid Acherchour !

Soirée cauchemardesque pour l’OM, largement battu sur la pelouse du PSG dimanche soir (5-0), en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots en revenant sur la prestation phocéenne du soir, ciblant plus particulièrement Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard, en très grosse difficulté.
L’Olympique de Marseille n’a pas existé dimanche soir, humilié par le PSG (5-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Un homme a particulièrement été en difficulté : Leonardo Balerdi, impliqué sur plusieurs buts du club de la capitale. Durant l’avant-match, le capitaine de l’OM avait été vu en train de motiver ses coéquipiers, en compagnie de Benjamin Pavard, qui n’a pas brillé non plus durant la rencontre. Une séquence captée par les caméras de Ligue 1+ qui agace Walid Acherchour.
« Vous êtes indécents, vous êtes indignes de l’OM »
« Mais les gars, fermez-là, fermez-là. Sincèrement, fermez-là, faites-vous tout petit. Vous êtes indécents, vous êtes indignes de l’OM. Vous êtes des petits leaders, a fustigé le consultant, dans le Winamax FC. Pavard, t’as été un adjoint dans des très bonnes équipes mais t’es pas un leader, arrête de t’inventer un rôle que tu n’as pas. Balerdi, c’est pas un capitaine, ce ne sera jamais un capitaine, il se prend pour un autre, mais sincèrement on est où ? C’est sérieux, on est sérieux ? Soyons sérieux cinq minutes. »
« Se faire traîner en 4K »
Si l’avant-match n’a pas été du goût de Walid Acherchour, la prestation des joueurs de Roberto De Zerbi a encore plus découragé le consultant. « Toutes les images, les caméras isolées, etc, pour se faire traîner de cette manière par Doué, Barcola, Dembélé. Se faire traîner en 4K. Le dos, ils les donnent constamment sur chaque duel ! On parle de mecs qui prennent des tonnes d’argent », critique Acherchour, finissant par se moquer du niveau affiché par l’OM : « Ce soir c’est Vidéo Gag, c’est Comedy Club, c’est à mourir de rire ».