Bientôt un départ du PSG ? Luis Enrique lâche une confidence à un journaliste espagnol…

Les discussions auraient débuté entre le PSG et son entraîneur Luis Enrique pour une prolongation, le bail de l’Espagnol s’étirant jusqu’en juin 2027. Après le succès contre l’OM (5-0) dimanche soir, le principal intéressé a justement été interrogé sur le sujet par un journaliste de son pays.

Avec Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a trouvé son homme providentiel. Critiqué à son arrivée, le technicien espagnol a fait taire ses détracteurs lors de la dernière saison historique de la formation parisienne, avec notamment ce sacre très attendu en Ligue des champions. « Luis Enrique est un entraîneur exceptionnel. Il n'est pas seulement fort dans la création de son projet de jeu, qu'il parvient à imbriquer parfaitement dans le projet collectif du club. Il est très fort aussi pour aider les joueurs à mener leurs projets individuels, saluait récemment Luis Campos, dans un entretien accordé à TF1. Luis a une énergie exceptionnelle. C'est quelqu'un qui travaille sans relâche. Si notre équipe réussit à jouer comme elle le fait aujourd'hui, c'est parce qu'il lui transmet son énergie et qu'il la fait travailler beaucoup. » Sans grande surprise, le PSG souhaite conserver son entraîneur le plus longtemps possible et aurait entamé les discussions pour une prolongation.

Discussions pour l’avenir de Luis Enrique Prolongé jusqu’en 2027 avant le sacre européen du PSG, Luis Enrique pourrait se voir offrir un nouveau bail s’étirant cette fois jusqu’en 2030 selon les informations du Parisien et de L’Équipe. La tranquillité et l’optimisme règnent en coulisse, l’Espagnol étant épanoui dans la capitale. Ce qui n’empêche pas les dirigeants d’être pressés, avec l’espoir de boucler le dossier avant la fin de la saison afin de ne pas prendre le risque de voir des prétendants débarquer, la réussite du PSG n’ayant évidemment échappé à personne.