Mercato - Nouvelles recrues à l’OM : Un problème annoncé sur Canal + !

Si les dirigeants du club ont souvent insisté sur le besoin de stabilité, l’OM a une nouvelle fois été très actif lors du dernier mercato hivernal, avec quatre recrues et une dizaine de départs. Des mouvements incessants qui font plus de mal que de bien à l’équipe de Roberto De Zerbi, comme cela a été évoqué sur le plateau de Canal +.

Après les 12 recrues de l’été dernier, le mercato hivernal de l’OM a également été très animé. Ils sont quatre à avoir posé leurs valises à Marseille (Quinten Timber, Ethan Nwaneri, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi), mais c’est surtout dans le sens des départs que la direction olympienne a été active, avec une dizaine de joueurs cédés au cours du mois de janvier.

Une dizaine de départs à l'OM cet hiver Les jeunes promesses Robinio Vaz et Darryl Bakola ont été transférés définitivement, tout comme Ismaël Koné. Angel Gomes, Neal Maupay et Ulisses Garcia ont été prêtés avec option d’achat, tandis que les contrats de Pol Lirola et Ruben Blanco ont été résiliés, avant que Matt O’Riley ne retourne à Brighton, qui l’avait prêté l’été dernier. Même après la fermeture du mercato en France, l’OM a officialisé le départ d’Amir Murillo en Turquie, à Besiktas, vendredi. Rétrogradé en équipe réserve après le nul contre le Paris FC (2-2), l’international panaméen a été poussé vers la sortie moins d’un an après avoir prolongé son contrat jusqu’en juin 2028.