Mercato - Nouvelles recrues à l’OM : Un problème annoncé sur Canal + !

Si les dirigeants du club ont souvent insisté sur le besoin de stabilité, l’OM a une nouvelle fois été très actif lors du dernier mercato hivernal, avec quatre recrues et une dizaine de départs. Des mouvements incessants qui font plus de mal que de bien à l’équipe de Roberto De Zerbi, comme cela a été évoqué sur le plateau de Canal +.
Après les 12 recrues de l’été dernier, le mercato hivernal de l’OM a également été très animé. Ils sont quatre à avoir posé leurs valises à Marseille (Quinten Timber, Ethan Nwaneri, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi), mais c’est surtout dans le sens des départs que la direction olympienne a été active, avec une dizaine de joueurs cédés au cours du mois de janvier.
Une dizaine de départs à l'OM cet hiver
Les jeunes promesses Robinio Vaz et Darryl Bakola ont été transférés définitivement, tout comme Ismaël Koné. Angel Gomes, Neal Maupay et Ulisses Garcia ont été prêtés avec option d’achat, tandis que les contrats de Pol Lirola et Ruben Blanco ont été résiliés, avant que Matt O’Riley ne retourne à Brighton, qui l’avait prêté l’été dernier. Même après la fermeture du mercato en France, l’OM a officialisé le départ d’Amir Murillo en Turquie, à Besiktas, vendredi. Rétrogradé en équipe réserve après le nul contre le Paris FC (2-2), l’international panaméen a été poussé vers la sortie moins d’un an après avoir prolongé son contrat jusqu’en juin 2028.
« Marseille n’a rien à gagner à changer autant son effectif »
Des mouvements incessants alors que les dirigeants de l’OM ont souvent insisté ces derniers mois sur le besoin de stabilité à Marseille et cela n’est pas une bonne chose selon Laure Boulleau. « A Marseille, il y a un contexte qui requiert une force psychologique énorme, ce qui provoque des flops sur le mercato. Si tu rajoutes à ça des forts tempéraments où tu vires des mecs… Donc en fait, tu te retrouves avec une instabilité chronique dans le groupe, et c’est ce qu’on a ressenti en Ligue des champions. A force de changer de système, ça ne prend pas. Je pense que Marseille n’a rien à gagner à changer autant son effectif à chaque mercato », a-t-elle déclaré sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir.