Luis Enrique refuse un gros projet pour le PSG, voici le détail qui a tout fait basculer !

Alexis Brunet

Après l’échec de Christophe Galtier, le PSG se cherchait un nouvel entraîneur pour incarner au mieux son projet. Le club de la capitale avait finalement décidé de miser sur Luis Enrique, mais l’Espagnol aurait pu snober Paris. En effet, une autre grosse formation avait tenté de le faire venir quelques semaines plus tôt, mais le technicien parisien avait alors dit non pour une raison bien précise.

Depuis l’été 2023, le PSG est entraîné par Luis Enrique et c’est peut-être l’une des meilleures décisions prises par les dirigeants parisiens. En un peu plus de deux ans, le technicien espagnol a réussi à transformer le club de la capitale. Il a permis à son effectif de progresser en mettant en place une rigueur de travail et des règles bien précises. Des conditions optimales qui ont notamment permis à Ousmane Dembélé et ses coéquipiers de remporter la Ligue des champions la saison dernière.

Le PSG veut prolonger Luis Enrique Le passage de Luis Enrique au PSG est donc pour le moment une réussite et la belle histoire pourrait continuer encore longtemps. En effet, selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale aimerait prolonger le contrat de son entraîneur, qui arrive pour le moment à échéance en juin 2027. L’idée serait de lui faire signer un nouveau bail jusqu’en 2030, avant qu’il ne parte en vacances à l’issue de la saison.