Mason Greenwood obligé de quitter l'OM : «Cela passe malheureusement par un départ vers une meilleure équipe»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée en 2024, Mason Greenwood a marqué les esprits à l'OM. L'attaquant anglais était à égalité de buts avec Ousmane Dembélé en Ligue 1 la saison dernière et il est parti pour devenir le meilleur buteur du championnat. Mais il n'a pas réussi à mener son équipe vers une qualification en Ligue des champions. Une grosse déception qui pourrait l'amener vers la sortie.

Plutôt en bonne forme en ce moment, Mason Greenwood est encore sous contrat jusqu'en 2029 à l'OM. Mais l'attaquant anglais pourrait partir vers de nouveaux horizons pour faire exploser sa carrière un peu plus. Reste à savoir comment se déroulera la fin de la saison pour voir si Greenwood se laissera convaincre par des propositions alléchantes sur le mercato.

Greenwood vendu en cas d’offre «importante» : Les deux destinations imaginées pour l’attaquant de l’OM https://t.co/fqTvEfHEIV — le10sport (@le10sport) February 8, 2026

Mason Greenwood vers un départ de l'OM ? Avec 22 buts en 31 matches cette saison à l'OM, Mason Greenwood est évidemment la pièce maîtresse de l'équipe phocéenne. L'attaquant anglais peut attirer du monde sur le mercato mais il faudra se montrer plus convaincant lors des grands rendez-vous. « Il a le talent. Mais pour devenir un Ballon d'Or, ça ne suffit pas d'écraser la Ligue 1. Il faut jouer et briller chaque saison en Ligue des champions… cela passe malheureusement par un départ vers une meilleure équipe que l'OM » déclare Frédéric Piquionne, ancien attaquant passé par l'OL notamment, pour La Provence.