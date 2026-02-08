Mason Greenwood obligé de quitter l'OM : «Cela passe malheureusement par un départ vers une meilleure équipe»

Depuis son arrivée en 2024, Mason Greenwood a marqué les esprits à l'OM. L'attaquant anglais était à égalité de buts avec Ousmane Dembélé en Ligue 1 la saison dernière et il est parti pour devenir le meilleur buteur du championnat. Mais il n'a pas réussi à mener son équipe vers une qualification en Ligue des champions. Une grosse déception qui pourrait l'amener vers la sortie.
Plutôt en bonne forme en ce moment, Mason Greenwood est encore sous contrat jusqu'en 2029 à l'OM. Mais l'attaquant anglais pourrait partir vers de nouveaux horizons pour faire exploser sa carrière un peu plus. Reste à savoir comment se déroulera la fin de la saison pour voir si Greenwood se laissera convaincre par des propositions alléchantes sur le mercato.
Mason Greenwood vers un départ de l'OM ?
Avec 22 buts en 31 matches cette saison à l'OM, Mason Greenwood est évidemment la pièce maîtresse de l'équipe phocéenne. L'attaquant anglais peut attirer du monde sur le mercato mais il faudra se montrer plus convaincant lors des grands rendez-vous. « Il a le talent. Mais pour devenir un Ballon d'Or, ça ne suffit pas d'écraser la Ligue 1. Il faut jouer et briller chaque saison en Ligue des champions… cela passe malheureusement par un départ vers une meilleure équipe que l'OM » déclare Frédéric Piquionne, ancien attaquant passé par l'OL notamment, pour La Provence.
Mason Greenwood attendu au tournant
Même s'il excelle à l'OM depuis son arrivée, Mason Greenwood n'a pas encore marqué les esprits lors de grands rendez-vous. Sa campagne de Ligue des champions a été assez décevante et cela pourrait lui porter préjudice. « Il doit être beaucoup plus décisif dans les matches à fort enjeu, mais aussi avoir un impact physique plus important, assumer l'intensité des rencontres les plus disputées, comme la phase finale de C1. C'est une inconnue le concernant, on ne l'a pas encore vu se débrouiller face à ce niveau d'adversité » poursuit Frédéric Piquionne. A lui de répondre présent.