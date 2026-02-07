OM : «Si une offre importante arrive…», le transfert de Greenwood déjà annoncé ?

Axel Cornic

Ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce après ses problèmes avec la justice anglaise, Mason Greenwood a réussi à se relancer dans le sud de la France. Sa deuxième saison à l’Olympique de Marseille est d’ailleurs encore plus impressionnante que la première, mais certains se demandent déjà combien de temps cela va encore durer.

A Marseille, on a sur flairer le bon coup. Délaissé par les cadors européens à cause de son passé polémique, Mason Greenwood a vu l’OM lui tendre la main pour relancer une carrière à l’arrêt. Et c’est un pari réussi pour les deux parties, puisque le club phocéen profite d’un talent rare, tandis que le joueur savoure enfin une vie loin des scandales et des polémiques.

« Si une offre importante arrive, il y a de grandes chances qu’ils l’acceptent » Mais pour combien de temps encore ? Car la peur de le perdre semble grandir du côté de Marseille et certains sont persuadés que Greenwood ne sera pas retenu en cas de belle offre. « En ce moment, Greenwood marque presque pour le plaisir. Beaucoup de ses buts viennent sur penalty, c’est vrai, mais depuis son arrivée à Marseille, il est devenu un joueur très régulier » a expliqué Chris Waddle, ancien attaquant de l’OM, pour MadeInfFoot. « Son bilan est excellent et forcément, beaucoup de clubs vont s’intéresser à lui. Et connaissant Marseille, si une offre importante arrive, il y a de grandes chances qu’ils l’acceptent ».