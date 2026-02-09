Transfert au PSG : La promesse est tenue, c'est «incroyable»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG s'est largement imposé contre l'OM (5-0) dans un succès historique pour un Classique. Le score étant acquis bien avant le coup de sifflet final, Luis Enrique a pu tenir sa promesse faite lors d'un transfert. Ce qui a suscité beaucoup de joie.

Très attendu après deux premiers matches accrochés, le Classique entre le PSG et l'OM a finalement abouti sur une très large victoire parisienne. Les hommes de Luis Enrique se sont effectivement imposé 5 à 0, ce qui a permis au coach espagnol d'effectuer une revue d'effectif en fin de match. C'est ainsi que le coach parisien a offert ses premières minutes à sa dernière recrue, le jeune Dro Fernandez qui a déjà pu montrer quelques unes de ses qualités techniques, bien qu'il ait été secoué sur plan physique. Quoi qu'il en soit, le PSG et Luis Enrique tiennent déjà leur promesse en offrant du temps de jeu au jeune milieu terrain espagnol, qui a notamment décidé de quitter le Barça, estimant qu'il n'était pas assez utilisé.

Luis Enrique tient sa promesse « Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise », se réjouit-il en zone mixte avant de juger « incroyable » l'ambiance au Parc des Princes, un stade qu'il avait hâte « de découvrir ». « Cela a été un très grand match. Avec une victoire spectaculaire, comme ça tout le monde est ravi », ajoute Dro Fernandez, visiblement très satisfait de faire ses grands débuts avec le PSG.