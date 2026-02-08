«Il faut que vous pensiez à venir au PSG» : Luis Enrique en mission pour le recrutement, tout a été prémédité !

Nommé à la tête du PSG en 2023, Luis Enrique a été choisi pour son style de jeu, sa capacité à diriger un groupe mais aussi pour sa confiance envers les jeunes joueurs. Pour Luis Campos, l’Espagnol est un véritable atout afin de convaincre les pépites franciliennes de rejoindre le club.
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, plusieurs titis du PSG ont profité des pépins physiques de certains cadres durant la première partie de saison pour grappiller du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Ce dernier est justement réputé pour faire confiance aux jeunes, une posture en adéquation avec la nouvelle politique sportive du club, désireux de miser davantage sur les pépites. La nomination de l’Espagnol sur le banc du PSG a justement été décidée en partie pour cela, comme l’a reconnu Luis Campos.
« Luis Enrique porte un message fort que tous les jeunes footballeurs parisiens doivent entendre »
« C'est un des volets structurants du projet que l'on porte. Quand on a fait venir Luis Enrique à Paris, on savait qu'on recrutait un entraîneur qui a toujours donné la chance aux jeunes. Il ne leur donne pas trois minutes pour, au final, dire qu'il les a fait jouer. Non, il donne des minutes et encore des minutes, explique fièrement le dirigeant du PSG, interrogé par TF1. Luis porte un message fort que tous les jeunes footballeurs parisiens doivent entendre : si vous êtes vraiment bons, il faut que vous pensiez à venir au PSG. Le club va vous ouvrir la porte. Et peut-être vous aurez l'opportunité de jouer avec l'équipe première. »
« Un jeune qui arrive au PSG va à coup sûr ressortir meilleur footballeur grâce à lui »
Luis Campos a également eu l’occasion d’afficher de nouveau tout le bien qu’il pensait de l’entraîneur du PSG : « Luis Enrique est un entraîneur exceptionnel. Il n'est pas seulement fort dans la création de son projet de jeu, qu'il parvient à imbriquer parfaitement dans le projet collectif du club. Il est très fort aussi pour aider les joueurs à mener leurs projets individuels. À chaque fois que Luis s'occupe d'un jeune, il l'aide à devenir plus fort. Un jeune qui arrive au PSG va à coup sûr ressortir meilleur footballeur grâce à lui, confie le Portugais. Maintenant que les lignes de l'équipe professionnelle sont clairement définies, on essaie d'intégrer, comme on le fait déjà en U19 et U23, les meilleurs joueurs de la région parisienne. On doit leur faire comprendre que, s'ils nous rejoignent au PSG, on leur donnera leur chance. Charge à eux d'être vraiment bons - et croyez-moi, il faut vraiment être très bons - pour pouvoir faire partie de cette équipe. »