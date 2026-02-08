«Il faut que vous pensiez à venir au PSG» : Luis Enrique en mission pour le recrutement, tout a été prémédité !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du PSG en 2023, Luis Enrique a été choisi pour son style de jeu, sa capacité à diriger un groupe mais aussi pour sa confiance envers les jeunes joueurs. Pour Luis Campos, l’Espagnol est un véritable atout afin de convaincre les pépites franciliennes de rejoindre le club.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, plusieurs titis du PSG ont profité des pépins physiques de certains cadres durant la première partie de saison pour grappiller du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Ce dernier est justement réputé pour faire confiance aux jeunes, une posture en adéquation avec la nouvelle politique sportive du club, désireux de miser davantage sur les pépites. La nomination de l’Espagnol sur le banc du PSG a justement été décidée en partie pour cela, comme l’a reconnu Luis Campos.

« Luis Enrique porte un message fort que tous les jeunes footballeurs parisiens doivent entendre » « C'est un des volets structurants du projet que l'on porte. Quand on a fait venir Luis Enrique à Paris, on savait qu'on recrutait un entraîneur qui a toujours donné la chance aux jeunes. Il ne leur donne pas trois minutes pour, au final, dire qu'il les a fait jouer. Non, il donne des minutes et encore des minutes, explique fièrement le dirigeant du PSG, interrogé par TF1. Luis porte un message fort que tous les jeunes footballeurs parisiens doivent entendre : si vous êtes vraiment bons, il faut que vous pensiez à venir au PSG. Le club va vous ouvrir la porte. Et peut-être vous aurez l'opportunité de jouer avec l'équipe première. »