Booba avec le PSG : Riolo s’agace et dénonce un problème avec le rappeur !

Comme pressenti ces derniers jours, Booba était bien présent au Parc des Princes dimanche soir, en marge du Classique face à l’OM (5-0). Le rappeur français a chauffé les supporters parisiens à quelques minutes du début de la rencontre, mais pour le journaliste Daniel Riolo, sa présence est révélatrice d’une « hypocrisie extraordinaire » qu’il a dénoncée sur les ondes de RMC.
La soirée était presque parfaite dimanche soir au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont écrasé l’OM (5-0) à domicile, une rencontre momentanément interrompue à la 71e minute de jeu. Pendant deux minutes, le délégué de la rencontre a pris la décision d’interrompre le Classique après avoir entendu des chants discriminatoires en tribunes.
« J’aimerais souligner une hypocrisie qui est extraordinaire »
« Ce qui est pour le coup vrai, et qui ne vient pas relancer le débat sur ce qui faut ou ne pas faire, c’est qu’à chaque fois que c’est au PSG, ça devient un problème », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, avant de souligner, selon lui, une « hypocrisie qui est extraordinaire. » L’éditorialiste fait référence au concert de Booba, qui a eu lieu juste avant le coup d’envoi de la rencontre. Le rappeur français a interprété trois chansons et chauffé les supporters du PSG à quelques minutes du début du Classique.
« Pourquoi on invite un chanteur dont les paroles sont d’un sexisme au-delà de la limite »
La rencontre ayant été interrompue à cause de chants discriminatoires, Daniel Riolo s’est interrogé sur le choix d’inviter Booba au Parc des Princes : « Si on dit qu’il y a des chants qui ne sont pas entendables, pourquoi on invite un chanteur (Booba) dont les paroles sont d’un sexisme au-delà de la limite… Il faudrait peut-être que la directrice de la communication du PSG nous explique si ça la touche. Ou alors faut assumer, et pas venir emmerder les supporters à leur dire ce qu’ils doivent dire ou pas. »