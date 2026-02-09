Booba avec le PSG : Riolo s’agace et dénonce un problème avec le rappeur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme pressenti ces derniers jours, Booba était bien présent au Parc des Princes dimanche soir, en marge du Classique face à l’OM (5-0). Le rappeur français a chauffé les supporters parisiens à quelques minutes du début de la rencontre, mais pour le journaliste Daniel Riolo, sa présence est révélatrice d’une « hypocrisie extraordinaire » qu’il a dénoncée sur les ondes de RMC.

La soirée était presque parfaite dimanche soir au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont écrasé l’OM (5-0) à domicile, une rencontre momentanément interrompue à la 71e minute de jeu. Pendant deux minutes, le délégué de la rencontre a pris la décision d’interrompre le Classique après avoir entendu des chants discriminatoires en tribunes.

𝘈𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘭'𝘶𝘱𝘱𝘦𝘳𝘤𝘶𝘵, 𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘵 𝘱𝘶𝘪𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘴'𝘦́𝘵𝘦𝘪𝘯𝘵 🏴‍☠️@booba met le feu aux poudres pour le match de l'année : #LeClassique 🔴🔵⚪#PSGOM à suivre en direct sur Ligue 1+ ▶️ https://t.co/Tzw57FkiBH pic.twitter.com/ZGsVYyFrmI — L1+ (@ligue1plus) February 8, 2026

« J’aimerais souligner une hypocrisie qui est extraordinaire » « Ce qui est pour le coup vrai, et qui ne vient pas relancer le débat sur ce qui faut ou ne pas faire, c’est qu’à chaque fois que c’est au PSG, ça devient un problème », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, avant de souligner, selon lui, une « hypocrisie qui est extraordinaire. » L’éditorialiste fait référence au concert de Booba, qui a eu lieu juste avant le coup d’envoi de la rencontre. Le rappeur français a interprété trois chansons et chauffé les supporters du PSG à quelques minutes du début du Classique.