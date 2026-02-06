«Le PSG était nul» : Avant l’OM, une déclaration de Booba refait surface... !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG accueille l’OM au Parc des Princes en championnat. La rencontre devrait notamment être marquée par un show du rappeur Booba en avant-match. En 2011 déjà, la célébrité des Hauts-de-Seine déclarait sa flamme au club de la capitale, et ce malgré des années 2000 très compliquées. Explications.

Battu au Vélodrome en septembre 2025 en tout début de saison, le PSG a une revanche à prendre face à l’OM. Si le club de la capitale a réussi à remporter le Trophée des Champions en janvier face à son ennemi marseillais, tout le public du Parc des Princes s’attend à une soirée de gala marquée par une victoire. Et pour ce troisième Classique de la saison, les dirigeants du PSG ont décidé de marquer le coup, avec la venue d’une véritable vedette.

BOOBA EN 2011 : " LE PSG, C’EST UN DEVOIR, ON EST PARISIENS ON EST OBLIGÉS DE SUPPORTER LE PSG. TU LES SUPPORTES POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE " @booba pic.twitter.com/VTT9CXXudJ — La Source Parisienne (@lasource75006) February 6, 2026

Booba au Parc des Princes ce dimanche En effet, comme le révèle le Parisien ce vendredi, le rappeur Booba devrait se produire pour un show d’avant-match au Parc des Princes. L’année dernière, le PSG avait fait appel à SDM, un rappeur anciennement membre du collectif de Booba, le « 92i », ce qui s’était soldé par un franc succès. De son côté, Booba a récemment collaboré avec le club parisien, composant notamment les titres « Ici c’est Paris » et « DD » (acronyme de Désiré Doué) à l’issue de la victoire parisienne en Ligue des Champions.