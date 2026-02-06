«Le PSG était nul» : Avant l’OM, une déclaration de Booba refait surface... !

Ce dimanche soir, le PSG accueille l’OM au Parc des Princes en championnat. La rencontre devrait notamment être marquée par un show du rappeur Booba en avant-match. En 2011 déjà, la célébrité des Hauts-de-Seine déclarait sa flamme au club de la capitale, et ce malgré des années 2000 très compliquées. Explications.
Battu au Vélodrome en septembre 2025 en tout début de saison, le PSG a une revanche à prendre face à l’OM. Si le club de la capitale a réussi à remporter le Trophée des Champions en janvier face à son ennemi marseillais, tout le public du Parc des Princes s’attend à une soirée de gala marquée par une victoire. Et pour ce troisième Classique de la saison, les dirigeants du PSG ont décidé de marquer le coup, avec la venue d’une véritable vedette.
Booba au Parc des Princes ce dimanche
En effet, comme le révèle le Parisien ce vendredi, le rappeur Booba devrait se produire pour un show d’avant-match au Parc des Princes. L’année dernière, le PSG avait fait appel à SDM, un rappeur anciennement membre du collectif de Booba, le « 92i », ce qui s’était soldé par un franc succès. De son côté, Booba a récemment collaboré avec le club parisien, composant notamment les titres « Ici c’est Paris » et « DD » (acronyme de Désiré Doué) à l’issue de la victoire parisienne en Ligue des Champions.
« Même si à une époque le PSG était nul, j’étais quand même pour le PSG »
Au cours de sa carrière, Booba a, à de nombreuses reprises, mentionné le PSG dans ses titres. Mais le rappeur de Boulogne-Billancourt a également clamé son amour du club en interview, comme cela a été le cas pour Trace en 2011 : « Le PSG c’est un devoir. On est Parisiens, on est obligés de supporter le PSG. En plus on connaît des joueurs donc c’est normal. Les Parisiens qui sont pour l’OM, je ne comprends pas. Tu es Parisien et t’es pour Auxerre ou Marseille, c’est pas normal. Même si à une époque le PSG était nul, j’étais quand même pour le PSG. Tu ne supportes pas une équipe que quand ils sont au top, tu les supportes dans le meilleur et dans le pire », déclarait-il.