Daniel Riolo a trouvé le vrai problème de l’OM, «à chaque fois c’est comme ça»

S’ils avaient répondu présent au match aller ou bien lors du Trophée des champions, les Olympiens ont sombré dimanche soir au Parc des Princes pour le troisième Classique de la saison face au PSG (5-0). Selon Daniel Riolo, cette défaite est symptomatique d’un problème qui a souvent été constaté cette saison à l’OM.

Surclassé et incapable de riposter, l’OM a été écrasé par le PSG dimanche soir (5-0), en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, profitant des largesses défensives de ceux de Roberto De Zerbi, même si on ne s’attendait pas forcément à un score aussi lourd à la mi-temps.

Le Classique Highlights 🇫🇷 pic.twitter.com/HW6BN2J2vh — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 8, 2026

« L’OM a été rendu encore plus faible par le bon match du PSG » « Sur la première mi-temps, le PSG est au-dessus, mais je ne me dis pas que ça va se terminer sur une raclée aussi folle », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Les deux premiers buts sont quand même des cadeaux offerts par l’OM, c’est cataclysmique. Je ne me dis pas forcément que l’OM va revenir dans le match, mais je ne voyais pas ce scénario, ça a mis du temps à se transformer en raclée. Il y avait très longtemps que je n’avais pas vu le PSG exploiter aussi bien tous les ballons. C’était tout le temps tranchant. Certes l’OM a été faible, mais je pense que l’OM a été rendu encore plus faible par le bon match du PSG. »