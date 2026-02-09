L'exploit passé inaperçu du XV de France, «j'ai été bluffé»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Difficile de faire mieux pour son entrée dans le Tournoi des VI Nations. Le XV de France a effectivement largement dominé l'Irlande (36-14) au Stade de France et lance ainsi sa route vers la quête du Grand Chelem. Les Bleus ont largement dominé la rencontre, mais un exploit est passé assez inaperçu.

Régulièrement pointé du doigt pour son indiscipline, le XV de France avait décidé de travailler sur cet aspect précis de son jeu avant le choc contre l'Irlande en ouverture du Tournoi des VI Nations. Fabien Galthié l'avait dit avant la rencontre, il ne veut laisser aucune opportunité de points faciles aux Irlandais, redoutant notamment leur jeu au pied. Une consigne parfaitement respecté par les Bleus, qui n'ont pas été sanctionnés durant toute la première période. Un bel exploit qui a lancé les Français vers la victoire finale (36-14).

🇫🇷🏉 Fabien Galthié : “L’une des performances les plus justes offensivement”#beINSPORTS pic.twitter.com/BO9G01755W — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 6, 2026

Galthié «bluffé» par ses joueurs A la pause, le XV de France menait 22-0 et n'avait concédé aucune faute. Un exploit qu'avait salué Fabien Galthié après le match : « Pendant 10 jours, on a travaillé avec cette trame mais pas seulement parce qu’il faut trouver un équilibre entre l’attaque et la défense. Mais je les remercie car même s’ils ont été pénalisés quatre fois après, cela a été dur à travailler. Cela a demandé beaucoup d’engagement, parfois de changer les habitudes et j’ai été bluffé par leur capacité à répondre de manière très, très juste. Ils n’ont laissé aucune opportunité à l’adversaire lorsqu’on était en position défensive. Et en plus, ils se sont régénérés alors que l’adversaire s’épuisait ».