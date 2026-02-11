OM - De Zerbi : Le montant du chèque pour son départ dévoilé (et c’est une sacrée somme)

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a officialisé une décision très importante. Ayant été lâché par son vestiaire au cours des dernières semaines de compétition, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions. Une décision majeure prise par la direction du club marseillais, qui va devoir également lâcher une grosse indemnité suite à ce départ. Explications.

C’était attendu, cela a été officialisé dans la nuit. Ayant reçu une nouvelle gifle sur la pelouse du PSG dimanche soir (5-0), l’OM a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi. D’après les révélations de RMC publiées mardi soir, le coach italien avait perdu une grande partie de son vestiaire, alors que la tension avec les joueurs devenait de plus en plus palpable. En pleine nuit donc, l’OM a officialisé cette lourde décision par le biais d’un communiqué.

De Zerbi et l’OM, c’est terminé « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », peut-on lire au sein de ce dernier.